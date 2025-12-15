Diese große Spiele-Neuankündigung sorgt gerade dafür, dass tausende Baldur's Gate 3-Fans eine RPG-Reihe neu entdecken

Nach der Ankündigung eines neuen Divinity-Spiels explodieren die Spielerzahlen der Klassiker auf Steam.

Stephan Zielke
15.12.2025 | 10:17 Uhr

Aktuell gibt es einen Run auf die Original Sin Spiele. Aktuell gibt es einen Run auf die Original Sin Spiele.

Larians Auftritt bei den Game Awards hatte nicht nur einen neuen Trailer im Gepäck, sondern auch einen spürbaren Effekt auf ältere Spiele des Studios. Seit der Enthüllung eines neuen Divinity-Titels kehren überraschend viele Spielerinnen und Spieler zu Divinity: Original Sin 1 und 2 zurück – offenbar, um sich die Wurzeln von Baldur’s Gate 3 noch einmal anzusehen und sich auf die Welt Divinity einzustimmen.

Divinity-Comeback direkt nach den Game Awards

Schon wenige Stunden nach den Game Awards zeigen die Steam-Zahlen einen deutlichen Ausschlag nach oben. Besonders stark profitieren die beiden Original-Sin-Spiele, die spielerisch am nächsten an Baldur’s Gate 3 liegen.

Video starten 3:22 Divinity: Larian enthüllt neues Rollenspiel mit einem Trailer, der für Entsetzen und sehr viel Hype sorgt

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition erreichte kurz nach der Ankündigung einen Peak von fast 11.000 gleichzeitigen Spieler*innen. Das entspricht einem Plus von rund 83,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat.

Auch der erste Teil legt deutlich zu: Divinity: Original Sin – Enhanced Edition kam auf etwa 2.150 gleichzeitige Spieler*innen, was einer Steigerung von rund 128,5 Prozent entspricht.

Ältere Larian-Titel wie Beyond Divinity bleiben dagegen weitgehend unbeachtet. Der Run konzentriert sich klar auf die beiden Spiele, die die vom Aufbau her mehr Baldur’s Gate 3 ähneln.

Der Weg zum modernen CRPG

Eine Rückkehr zu den Original-Sin-Teilen ist eine interessante Reise in die Vergangenheit, insbesondere, wenn ihr bisher nur Baldur’s Gate 3 gespielt habt.

Divinity: Original Sin fühlt sich an vielen Stellen überraschend vertraut an. Das liegt weniger an der Präsentation als an der Design-DNA. Hier begann Larian damit, stark mit Systemen zu experimentieren, wie Elementar-Kombinationen und Umgebung-Interaktionen.

Divinity: Original Sin 2 hingegen gilt bis heute als einer der stärksten CRPGs der letzten Jahre und als direkte Blaupause für vieles, was Baldur’s Gate 3 später perfektioniert hat. Entscheidungen wirken langfristig, Quests verzweigen sich stark und beim Charakterbau sind kaum Grenzen gesetzt.

Manche Spieler*innen empfinden die Build-Freiheit sogar als größer als in Baldur’s Gate 3. Gleichzeitig bleibt der Kampf stärker auf Umgebungsmanipulation fokussiert, während BG3 diese Elemente zwar nutzt, aber weniger in den Mittelpunkt stellt.

Falls ihr also neugierig seid, wie das neue Spiel von Larian aussehen könnte, dann kann sich ein kleiner Trip in die Vergangenheit lohnen. Insbesondere, weil man beide Spiele regelmäßig günstig im Sale bekommt.

Hat die Ankündigung euch auch vielleicht Lust auf die Klassiker gemacht?

