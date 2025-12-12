Switch-Highlights 2025: Das sind die 10 besten Indie-Spiele des Jahres für Switch & Switch 2!

Wir haben euch zehn der besten Switch- und Switch 2-Spiele 2025 herausgesucht, die nicht von großen Publishern stammen.

2025 neigt sich langsam dem Ende zu und war ein tolles Jahr, wenn es um Spiele für Switch und Switch 2 geht. Dafür sind aber nicht allein die großen Nintendo-Hits wie Mario Kart World oder Donkey Kong Bananza verantwortlich. Es gab auch viele hervorragende Indie-Spiele, die kreative Ideen und jede Menge Spielspaß zu oft erstaunlich günstigen Preisen bieten. Für den Fall, dass ihr den einen oder anderen Top-Titel verpasst habt, möchten wir euch hier an 10 der besten Indie-Hits 2025 erinnern und stellen sie euch kurz vor:

Hollow Knight: Silksong

1:53 Hollow Knight: Silksong im Trailer

Autoplay

Der seit Jahren heiß ersehnte Nachfolger von Hollow Knight ist eines der besten und erfolgreichsten Spiele des Jahres: Schon in den ersten Tagen nach dem Release soll sich der Indie-Hit einige Millionen mal verkauft haben und der Durchschnitt der internationalen Kritiken liegt laut OpenCritic bei stolzen 91 Punkten. Wie der Vorgänger lässt euch der knallharte Metroidvania-Platformer in Gestalt eines anthropomorphen Insekts ein geheimnisvolles Königreich erforschen.

Dabei bedient sich auch Hollow Knight: Silksong abermals eines stilvollen Zeichentrick-Looks, der es schafft, zugleich niedlich und düster zu wirken. In der labyrinthischen Spielwelt warten über 200 Gegnertypen auf euch, die ihr mit einem stattlichen Arsenal an Waffen, Fallen und Fähigkeiten bekämpft. Bei den über 40 Bosskämpfen solltet ihr euch auf häufiges Scheitern einstellen, denn diese sind selbst nach Soulslike-Maßstäben sehr fordernd.

Hades II

0:45 Hades 2 im Trailer

Hades II ist eines der ganz wenigen Spiele aus 2025, das die hervorragenden Bewertungen von Hollow Knight: Silksong sogar noch übertrifft: Mit 94 Punkten handelt es sich laut OpenCritic plattformübergreifend um das beste Spiel des Jahres. In dem Roguelike schnetzelt ihr euch erneut durch die griechische Mythologie, diesmal allerdings als die unsterbliche Prinzessin der Unterwelt Melinoe, die mit Unterstützung der Götter den Titanen der Zeit bekämpft.

Spielerisch handelt es sich erneut um ein Hack&Slash-Actionspiel, in dem ihr ähnlich wie in einem Diablo aus der Top-Down-Perspektive massenhaft Monster niedermäht. Roguelike-typisch müsst ihr nach jedem Scheitern von vorn anfangen, könnt jedoch eine Vielzahl permanenter Upgrades freischalten. Im Laufe eines Runs könnt ihr euch zudem das Wohlwollen verschiedenster Götter sichern, die euch dafür mit machtvollen Fähigkeiten belohnen.

Skate Story

Mit Skate Story ist am 8. Dezember ein ungewöhnliches, surreales Skateboard-Spiel erschienen.

Das gerade erst erschienene Skate Story ist alles andere als ein gewöhnliches Skateboard-Spiel: Ihr spielt einen gläsernen Dämon und bekommt vom Teufel persönlich die Aufgabe gestellt, zum Mond zu skaten und ihn zu verschlingen. Schafft ihr das, werdet ihr aus der Unterwelt freigelassen. Mithilfe von Skateboarding und untermalt von einem psychedelischen Soundtrack durchquert ihr deshalb die Straßen und Landschaften einer surrealen Welt voller Rauch und Asche.

Unterwegs müsst ihr auch andere Dämonen besiegen, wobei euer Skateboard und die über 70 Tricks, die ihr im Spielverlauf durch Aufleveln eures Charakters lernen könnt, die einzigen Waffen sind, die ihr braucht. Manchmal helft ihr auch anderen gequälten Seelen, lernt skurrile Charaktere kennen und erfahrt dabei mehr über die geheimnisvolle Welt. Erkundung und Atmosphäre sind in Skate Story nämlich ebenso wichtig wie das Skaten selbst.

Dinkum

1:07 Der Trailer zu Dinkum zeigt, wie Stardew Valley in Australien aussehen würde

Dinkum ist eine Mischung aus Survival-Spiel und einer Lebenssimulation im Stil von Animal Crossing oder Stardew Valley. In der Wildnis des australischen Outbacks sammelt ihr Ressourcen und Nahrung und müsst dabei zunächst mal euer eigenes Überleben sichern, könnt aber auch euren eigenen Bauernhof mit Feldern und Tierzucht betreiben, euer Traumhaus mit selbst hergestellten Möbeln einrichten oder sogar eure eigene Stadt mit Läden und einer wachsenden Zahl an Bewohnern aufbauen.

Falls ihr mal keine Lust auf den sesshaften Lebensstil habt, hat Dinkum aber auch jede Menge Abenteuer zu bieten. So könnt ihr etwa durch die weiten, mit gefährliche Kreaturen bevölkerten Landschaften ziehen, nach seltenen Fischen und wertvollen Erzen in versteckten Minen suchen oder die vielen anderen geheimnisvollen Orte der Welt erkunden – und zwar allein oder im Koop für bis zu vier Personen. Wer Dinkum vor dem Kauf erst mal ausprobieren will, findet übrigens eine kostenlose Demo im Nintendo eShop.

Fast Fusion

0:56 81 Punkte auf Opencritic: Switch 2-exklusiver SciFi-Racer aus Deutschland kommt richtig gut an

Das Switch 2-exklusive Rennspiel Fast Fusion vom Münchner Studio Shin'en Multimedia lässt euch in halsbrecherischer Geschwindigkeit über Kurse in wunderschönen Landschaften rasen und demonstriert dabei eindrucksvoll, wozu die Konsole imstande ist – und das zum Schnäppchenpreis von nur 14,99€! Ihr seid mit futuristischen Schwebefahrzeugen auf fremden Planeten mit zerklüfteten Gebirgen, dichten Wäldern und schneebedeckten Ebenen unterwegs und rast sogar durch ein Asteroidenfeld im Weltall.

Spielerisch handelt es sich um einen Arcade Racer, der auf Tempo und Einsteigerfreundlichkeit setzt, jedoch durch eine einzigartige Idee auch Tiefgang bietet: Ihr könnt nämlich Fahrzeuge miteinander verschmelzen und so mit hunderten Eigenkreationen experimentieren, um euer eigenes Lieblingsfahrzeug zu erschaffen. Fast Fusion könnt ihr nicht nur allein, sondern auch im Multiplayer spielen, sowohl online über GameShare als auch im Split Screen an einer Konsole.

Ball x Pit

Ball x Pit ist ein Roguelike mit kreativem Shoot 'em up-Gameplay und Aufbauspiel-Elementen.

Ball x Pit ist ein Roguelike mit einem Fantasy-Setting und Action-Gameplay im Stil eines Shoot 'em ups, das ein wenig an den Klassiker Breakout erinnert. Als Abenteurer steigt ihr in eine scheinbar bodenlose Grube voller Monster und Untoter hinab, um deren Schätze zu bergen. Gegen die Horden von Feinden kämpft ihr mithilfe von magischen Bällen, die von den Rändern der Grube und den Gegnern abprallen und dadurch eine gewaltige Zerstörungskraft entfalten.

Ihr könnt über 60 Bälle mit verschiedenen Eigenschaften miteinander kombinieren, um mächtige Synergieeffekte freizusetzen. Außerdem trefft ihr im Laufe eurer Schatzsuche auf neue Charaktere, die sich euch anschließen und ganz neue Mechaniken ins Spiel einbringen. Zwischen euren Expeditionen baut ihr zudem eure eigene Stadt mit 70 einzigartigen Gebäuden, in der ihr die freigeschalteten Charaktere ansiedeln und für euch arbeiten lassen könnt, um mehr Ressourcen zu bekommen.

Promise Mascot Agency

Promise Mascot Agency: Mit eurem eigenen Truck fahrt ihr die Maskottchen eurer Agentur zu ihren Einsätzen.

Das Open-World-Spiel Promise Mascot Agency steckt euch in die Rolle eines Ex-Yakuzas, der eigentlich die große Verschwörung aufdecken will, die ihn seine Position im Clan gekostet hat. In der Zwischenzeit verdient er jedoch sein Geld damit, seine eigene Maskottchen-Agentur aufzubauen und zu leiten. Ihr seid dabei in einer reichlich schrägen Kleinstadt voller seltsamer Bewohner unterwegs, fahrt die Maskottchen zu ihren Einsätzen und müsst helfen, wenn es Ärger gibt.

Euch steht dafür ein Truck zur Verfügung, der zu Beginn schäbig wirkt, aber bald wahre Wunder vollbringt, wenn ihr ihn etwa mit Nitro-Boost und Gleitflügeln aufgerüstet habt. Kommt es zu Kämpfen, greift das Spiel auf eine kreative Sammelkarten-Mechanik zurück, durch die ihr befreundete Stadtbewohner zu Hilfe rufen könnt. Da die Maskottchen Probleme geradezu magisch anziehen und schon eine zu kleine Eingangstür zu einem harten Gegner werden kann, braucht ihr diese Hilfe oft.

Tiny Bookshop

1:00 Tiny Bookshop: Im Trailer wirkt das Management-Spiel wie ein entspannender Strandurlaub

Tiny Bookshop ist ein entspanntes Management-Spiel, in dem ihr einen kleinen, mobilen Buchladen im Anhänger eures Wagens betreibt und damit zu malerischen Orten einer Kleinstadt an der Küste fahrt. Dabei lernt ihr deren Bewohner kennen, freundet euch mit ihnen an und versucht stets, für jeden das richtige Buch zu finden – sei es nun, indem ihr genau die Vorlieben eurer Kunden bedient oder indem ihr ihnen auch mal die Augen für etwas ganz Neues öffnet.

Euren Anhänger bestückt ihr dafür mit Büchern verschiedenster Genres, wobei ihr euch stets an euren Standort anpassen solltet, und dekoriert ihn zudem mit unterwegs gesammelten Genständen, um für die passende Atmosphäre zu sorgen. Während ihr in Ruhe euren Aufgaben nachgeht, entfaltet sich mit der Zeit eine geheimnisvolle Geschichte, die sich um das Städtchen Bookstonbury und lange vergangenen Ereignissen auf Burg Bookston dreht.

Deltarune Chapter 3+4

0:51 Deltarune im Switch-Trailer

Das Rollenspiel Deltarune, das auf Metacritic bei 86 Punkten steht, hat in diesem Jahr endlich sein drittes und viertes Kapitel bekommen. Es handelt sich um den Nachfolger des gefeierten Indie-Überraschungshits Undertale, der durch sein tolles Writing, seine enorme Entscheidungsfreiheit und die ebenso glaubhaften wie schwerwiegenden Reaktionen auf unsere Aktionen begeistert hat. Alle diese Qualitäten finden sich auch in Deltarune.

Es gibt jedoch auch Unterschiede: Diesmal seid ihr mit einem Team aus drei Charakteren unterwegs und obwohl die Kämpfe noch immer Bullet-Hell-Elemente enthalten, erinnert das Kampfsystem nun stärker an klassische JRPGs. Die Geschichte ist übrigens keine direkte Fortsetzung von Undertale, sondern spielt parallel zu dieser in einem anderen Universum. Trotzdem begegnet ihr dort neben vielen schrägen neuen Charakteren auch einigen Bekannten aus dem Vorgänger.

Pipistrello and the Cursed Yoyo

In Pipistrello and the Cursed Yoyo kämpft ihr mithilfe eures Jo-Jos gegen Gangsterbosse.

Pipistrello and the Cursed Yoyo ist ein Action-Platformer mit Top-Down-Perspektive, der im nostalgischen Pixelstil gehalten ist. Ihr spielt hier einen angehenden Jo-Jo-Meister, der sein Jo-Jo gekonnt als Waffe einsetzt und damit in den Kampf gegen Kriminelle zieht. Ihr erforscht die vier Bezirke einer Großstadt, um den dortigen Gangsterbossen das Handwerk zu legen und bei dieser Gelegenheit auch noch einen seelenstehlenden Laser außer Gefecht zu setzen.

Obwohl Pipistrello and the Cursed Yoyo mit einer kreativen Welt und vielen witzigen Einfällen und Charakteren punkten kann, steht das Gameplay im Vordergrund: Ihr lernt im Spielverlauf zahlreiche spektakuläre Jo-Jo-Tricks, um auch mit den härtesten Feinden fertig zu werden. Außerdem bietet die im Metroidvania-Stil verschachtelte Spielwelt eine Menge Rätsel, Geheimnisse und Wege, die sich erst nach und nach öffnen lassen, weshalb sich gründliches Erkunden lohnt. Im Nintendo eShop findet ihr eine kostenlose Demo.