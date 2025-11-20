PS Plus - Sony nimmt euch im Dezember 2025 ganze 8 Spiele weg, darunter einige Hochkaräter

Die Dezember 2025-Abgänge für PS Plus sind bekannt.

Auch im Dezember müssen PlayStation Plus Extra-Mitglieder wieder auf eine Handvoll Spiele verzichten. Über die "Last Chance to Play"-Sektion im japanischen PS Store sind die Abgänge des nächsten Monats durchgesickert. Diese stimmen stets mit den Abgängen in Europa überein. Im kommenden Monat müsst ihr bislang acht Titeln Lebewohl sagen.

Diese PlayStation Plus-Games fliegen im Dezember 2025 aus der Extra-Bibliothek

Battlefield 2042

GTA 3 - The Definitive Edition

Arcade Paradise VR

Sonic Frontiers

Forspoken

Star Wars: Tales From The Galaxy’s Edge

Firefighting Simulator - The Squad

Star Trek: Bridge Crew

18:26 Forspoken - Test-Video zum Open-World-Actionspiel - Test-Video zum Open-World-Actionspiel

Autoplay

Habt ihr PS Plus Extra abonniert, solltet ihr einen Blick auf das Open World-Abenteuer Forspoken werfen. Das Anfang 2023 veröffentlichte Action-Adventure von Square Enix erntete zwar reichlich Kritik, unter anderem aufgrund der leeren Spielwelt und schwachen Geschichte, bietet aber ein cooles Parkour-System und verstrickt euch in eindrucksvolle Kämpfe mit ansehnlichen Magie-Effekten.

Forspoken hat also definitiv Potenzial, ist aber eben auch alles andere als perfekt. Unterm Strich eignet sich das Magie-Abenteuer aber genau dadurch wunderbar als PS Plus-Titel. Schaut's euch also trotz Kritik mal an, wenn ihr Lust auf ein wenig seichte Open World-Action mit spektakulärem Kampfsystem habt.

Auch GTA 3 - The Definitive Edition ist einen Blick wert. Die Neuauflage des Liberty City-Klassikers von Rockstar legte aufgrund starker technischer Turbulenzen zwar alles andere als einen guten Start hin, es folgten allerdings mehrere Patches und ein umfangreicheres Grafik-Update. Heute läuft der Action-Titel dadurch deutlich besser.

Welche Essential-Spiele verlassen im Dezember den PS Plus-Service?

Aktuell könnt ihr euch noch die November 2025-Titel von PS Plus Essential herunterladen. Folgende Spiele werden am Dienstag, dem 02.12.2025 durch die Essential-Games des Dezember-Lineups ausgetauscht:

Stray

EA Sports WRC 24

Totally Accurate Battle Simulator

Was hinter den Titeln steckt, erfahrt ihr hier:

Mehr zum Thema PS Plus Essential für November 2025 ist offiziell: Das sind die drei neuen Bonus-Spiele von Eleen Reinke

Wann werden die Dezember 2025-Spiele für PS Plus Essential, Extra und Premium veröffentlicht?

Termin für die Bekanntgabe der Essential-Spiele: 26. November 2025 Freischaltung: 02. Dezember 2025

26. November 2025 Termin für die Bekanntgabe der Extra-/Premium-Spiele: 10. Dezember 2025 Freischaltung: 16. Dezember 2025

10. Dezember 2025

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Welchen der baldigen Abgänge werdet ihr jetzt noch nachholen?