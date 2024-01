Die Nintendo Switch hat eine versteckte Funktion, die vor allem Chaoten helfen kann

Die Joy-Cons und Pro-Controller der Nintendo Switch lassen sich mit einer genialen Funktion wiederfinden.

Es soll ja durchaus vorkommen, dass man mal etwas verlegt (wie zum Beispiel eine PlayStation, ähem). Dazu zählen leider manchmal auch Dinge wie Controller oder die Joy-Cons der Nintendo Switch. Insbesondere letztere sind durch ihre kleine Größe geradezu dafür prädestiniert, in den Ritzen einer Couch oder zwischen Kissen zu verschwinden. Aber keine Bange! Ihr könnt sie mit dieser coolen wie überaus praktischen Funktion der Switch ziemlich leicht wiederfinden.

Nintendo Switch: Ihr habt einen Joy-Con verbaselt? Mit diesem Trick findet ihr ihn schneller wieder

Darum geht's: Auch den aufmerksamsten und vorsichtigsten Menschen kann es passieren, dass sie ihre Controller verlegen. Aber anstatt jetzt den gesamten Haushalt auf den Kopf zu stellen und verzweifelt in den hinterletzten Ecken zu suchen, könnt ihr auch einfach die dafür vorgesehene Funktion der Nintendo Switch nutzen.

Apropos Nintendo Switch-Controller:

0:39 Dieser neue Controller für die Nintendo Switch verspricht das Ende von Stick Drift

So funktioniert das: Wenn ihr die Nintendo Switch anschaltet, befindet sich direkt unten im Hauptmenü des Home-Screens ein eigener Punkt für die Controller. Den wählt ihr an und dann seht ihr rechts in der Liste auch schon an zweiter Stelle den Punkt "Controller suchen". Den wählt ihr aus und dann bekommt ihr eine Übersicht.

Auf dieser Übersicht sollten alle Joy-Cons und Controller verzeichnet sein, die ihr bisher mit dieser Nintendo Switch-Konsole verbunden habt. Wählt den entsprechenden Joy-Con oder Pro-Controller aus, den ihr vermisst und drückt dann entweder L, R oder A.

Dann sollte der Joy-Con oder Pro-Controller anspringen und vibrieren. Am besten lauft ihr also mit eurer Switch in der Hand durch die Wohnung, das Zimmer oder Haus und lasst den Drücker immer wieder vibrieren. Befindet ihr euch in der Nähe, solltet ihr ihn hören und dementsprechend orten können.

Nochmal in aller Kürze:

Geht im Home-Screen der Switch auf "Controller"

Wählt dort dann "Controller suchen" aus

Navigiert zu dem Joy-Con oder Controller, den ihr vermisst und lasst ihn per Knopfdruck auf L, R oder A vibrieren.

Am besten funktioniert das natürlich, wenn der Joy-Con auf einer harten Oberfläche liegt, die entsprechend auf die Vibration reagiert und dann ebenfalls Geräusche macht. Aber wer genau hinhört, kann das Rütteln und Schütteln der Switch-Controller auch zwischen weichen Kissen ausmachen.

Aber Vorsicht! Einen Haken hat die Angelegenheit leider doch noch. Das Ganze funktioniert nämlich logischerweise nur, wenn die Geräte noch ein bisschen Akku haben, um auch vibrieren zu können. Wenn die Joy-Con schon eine ganze Weile verschwunden sind, ist die Batterie womöglich leer und dann klappt es mit der Vibration leider auch nicht mehr.

Habt ihr schon einmal einen Controller oder Joy-Con verloren, so dass ihr ihn nicht mehr wiederfinden konntet? Oder geht ihr immer so sorgsam damit um, dass das nicht passieren kann?