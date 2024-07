Nintendo teast völlig überraschend neues Horror-Exclusive für die Switch an und Spieler rätseln, was genau dahinter steckt

Nintendo haut aus dem Nichts einen Teaser zum mysteriösen Horrorspiel (?) Emio raus.

Nintendo kennen wir alle als die Macher von familienfreundlichen Spielen wie Animal Crossing, der Super Mario-Reihe oder Zelda. Aber jetzt hat der Konzern einen höchst mysteriösen Teaser veröffentlicht, der in eine ganz andere Richtung zu gehen scheint. Alles deutet darauf hin, dass wir es hier mit einem richtig finsteren Horrorspiel zu tun bekommen könnten. Bisher gibt es aber fast nur den mysteriösen Namen Emio und einige andere Hinweise, die wir hier zusammenpuzzlen.

Wer oder was ist Emio? Nintendo teast offenbar ein neues Horrorspiel an

Darum geht's: Auf den Social Media-Kanälen von Nintendo wurde ein Mini-Teaser geteilt, der auf eine Webseite verweist. Überall sind nur sehr kurze Videos zu sehen, die eine Figur im Trenchcoat mit einer Papiertüte über dem Kopf zeigt. Das Ganze ist so düster wie gruselig gehalten und verrät sonst nichts. Die Kanji bedeuten Emio oder "lächelnder Mann". Dazu gibt es noch die Frage:

"Wer ist Emio?"

Hier könnt ihr euch das extrem kurze Teaser-Video ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Das wissen wir womöglich schon über Emio

Darum geht's: Dank des Altersfreigabe-Ratings in Australien wissen wir zumindest schon, was die unangenehmsten Themen des Emio-Spiels sein dürften. Es wird offenbar die folgenden, "starken Themen" enthalten.

Gewalt

Selbstmord-Referenzen/-Thematik

Grausamkeit

Häusliche Gewalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Von wem kommt das Spiel? Eventuell kennen wir bereits die Entwickler*innen hinter Emio. Laut Polygon hat das Layers of Fear- und Silent Hill 2 Remake-Entwicklerstudio Bloober Team schon seit einer Weile immer wieder ein mysteriöses Project M angeteast.

Das sollte in Zusammenarbeit mit Draw Distance und Nintendo entstehen. Mittlerweile hat Draw Distance nichts mehr damit zu tun, aber das Spiel wird wohl immer noch entwickelt, und zwar von Broken Mirror Games, die zu Bloober Team gehören. Gut möglich also, dass es sich um dieses Projekt handelt.

Anders als alles Marketing, das Nintendo in letzter Zeit sonst so gemacht hat

Darauf war eigentlich Verlass: Nintendo-Promo zu Spielen lief in den letzten Monaten und Jahren eigentlich nach einem strengen Muster ab und hat sich in erster Linie auf die Nintendo Direct-Streams verlassen. Dort gab es dann Trailer oder ausführlichere Infos, aber so mysteriöse Teaser-Trailer und noch dazu zu einem Horrorspiel haben wir eine gefühlte Ewigkeit nicht mehr aus dem Hause Nintendo gesehen. Es bleibt also spannend.

Was glaubt ihr: Wer oder was ist Emio und worauf hofft ihr? Was wünscht ihr euch von einem Switch-Horrorspiel?