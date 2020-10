Nintendo Treehouse: Schaut heute Infos zu Hyrule Warriors & Pikmin 3

Nintendo hat noch zwei größere Spiele derzeit in Entwicklung für Nintendo Switch, die in Kürze erscheinen werden: Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung und Pikmin 3 Deluxe. Beide Titel werden jetzt überraschend heute in einem neuen Livestream noch einmal vorgestellt. Dabei handelt es sich nicht um eine Nintendo Direct sondern ein sogenanntes Nintendo Treehouse.

Wann startet Nintendo Treehouse?

Die Ankündigung des Livestreams kam relativ überraschend. Somit wird er am heutigen Mittwoch, dem 7. Oktober 2020 um 19 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt. Eine Angabe, wie lange der Stream gehen wird, gab es nicht. Aber sehr wahrscheinlich wird jedem der zwei Spiele knapp eine halbe Stunde Zeit gegeben, weshalb die Sendung nicht länger als eine Stunde dauern sollte.

Hier könnt ihr den Stream schauen

Der Stream wird voraussichtlich nur in englischer Sprache zur Verfügung stehen. Neben YouTube wurde keine weitere Plattform für den Stream angekündigt. Jedoch könnt ihr gegen 19 Uhr probieren, ob der Stream auch auf Twitch stattfinden wird.

Welche Switch-Spiele werden gezeigt?

Der Livestream wird in zwei Segmente unterteilt sein. Im ersten wird es Pikmin 3 Deluxe zu sehen geben. Sehr wahrscheinlich gehen sie dort auf die neuen Inhalte des Ports ein, wie den Koop-Modus oder das Bonus-Abenteuer mit Olimar und Louie.

Danach gibt es einen neuen Blick auf Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung. Das Actionspiel wird mit einer neuen Stage und noch mehr Details zum Gameplay vorgestellt.

Keine Nintendo Direct! Das Wichtige ist, dass ihr nicht erwarten solltet, dass es mehr zu sehen gibt, als die beiden Spiele. Es handelt sich bei dem Stream nicht um eine Direct sondern nur um eine Show, um einen tieferen Einblick in die beiden Titel zu geben.

