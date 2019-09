Nioh 2 hat Open Beta-Termin für PS4: Alles, was wir bislang wissen

Team Ninjas Samurai-Abenteuer Nioh 2 geht im November in die Open Beta. Wer vor dem Release Anfang 2020 Katana und Co. schwingen möchte, um gegen finstere Dämonen zu kämpfen, der kann sich die entsprechende Probe-Version kostenlos im PS Store herunterladen.

Wann startet die Open Beta zu Nioh 2? Am 1. November 2019. Das Ende der Testphase ist der 10. November. Ihr habt also ganze zehn Tage lang Zeit, um das Action-RPG anzuspielen.

Wer kann mitmachen? Da es sich um eine Open Beta handelt, können alle PS4-Spieler mitmachen. Ihr müsst euch den dazugehörigen Beta-Clienten respektive die zeitlich limitierte "Demo" dann nur aus dem PS Store herunterladen.

Über die genauen Inhalte der Nioh 2-Beta schweigen sich die Macher allerdings noch aus.

Yokai hunters, ready to face the Dark Realm? Play the Nioh 2 Open Beta starting November 1 to 10, available at PS Store pic.twitter.com/EPPoqWBsiZ