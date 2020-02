Nioh 2 ist so groß wie Teil 1, aber das Durchspielen dauert länger

Wenn Nioh 2 in ein paar Wochen in den Läden steht, dürfen sich Soulslike-Fans wieder in die Sengoku-Periode begeben, um dort gegen allerlei Yokai-Dämonen in den Kampf zu ziehen. Bei Sequels gehört es meist zum guten Ton, dass sie ihre Vorgänger in Sachen Umfang überflügeln und das ist beim PS4-exklusiven Nioh 2 auch nicht anders.

Nioh 2 bietet mehr Spielzeit bei "gleichem" Umfang

Allerdings haben sich die Entwickler von Team Ninja nicht einfach nur an die Größe der Spielwelt oder Menge an Missionen abgearbeitet. Im Gespräch mit GamePro gab Game Director Yosuke Hayashi nämlich an, dass Nioh 2 auf dem ersten Blick dieselbe Menge an Inhalten bieten wird.

Am Ende werden Fans aber dennoch länger brauchen, um das Ende zu sehen.

Das liegt daran, dass die "Dichte" des Spiels zugenommen habe. Während die Menge der Missionen mehr oder weniger identisch bleibe und auch die Levelareale ähnlich groß sind, tummeln sich nun viel mehr und abwechslungsreichere Gegner in der Welt. Zudem sind dieses Mal deutlich mehr Bosse im Spiel enthalten.

Da Spieler deshalb öfter die Taktik wechseln müssen und dementsprechend öfter sterben, dauere das Durchspielen insgesamt länger. Die Website HowLongToBeat, die Durchschnittswerte für das Beenden von Spielen erhebt, gibt für die Hauptstory von Nioh etwa 35 Stunden an, inklusive Nebenmissionen sind es sogar mehr als 60 Stunden.

Meinen Eindruck zum Spiel könnt ihr hier nachlesen:

Sollte Hayashi mit seiner Einschätzung richtig liegen, dürften sich die meisten Spieler also auf eine Nioh 2-Kampagne einstellen, die mindestens 40 Stunden beanspruchen wird.

Nioh 2 erscheint am 13. März 2020 exklusiv für PS4.