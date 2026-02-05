Nioh 3: Diese 4 Fähigkeiten im Skilltree müsst ihr unbedingt direkt freischalten - sie erleichtern euch die Kämpfe enorm

Nioh kann euch anfangs mit den vielen Möglichkeiten und Systemen ganz schön erschlagen - daher haben wir wichtige Empfehlungen für euch.

Zu Beginn seid ihr in Nioh 3 – verglichen mit dem späteren Verlauf – in eurer Spielweise noch stark eingeschränkt. Womöglich werdet ihr gar finden, dass sich Samurai und Ninja abgesehen von der Geschwindigkeit gar nicht so unterschiedlich spielen.

Die freischaltbaren Fähigkeiten ändern das aber komplett. Einige machen es euch leichter, manche sind nur nett, aber einige sind auch absolut unverzichtbar.

1:21 Nioh 3 - State of Play-Trailer verrät Release-Datum des Action-Rollenspiels

Autoplay

Das sind die wichtigsten Skills zu Beginn von Nioh 3

Ablenken

zu finden in: Samurai-Stil (allgemeine Skills, nicht waffenbezogen)

Samurai-Stil (allgemeine Skills, nicht waffenbezogen) Kosten: 1 Samurai-Punkt

Falls ihr euch anfangs in Nioh 3 fragt, warum das Parieren nicht so richtig funktionieren mag, geht es euch wie uns. Das liegt aber ganz einfach daran, dass es sich um den "Ablenken"-Skill handelt, den ihr erst mal freischalten müsst. Vorher handelt es sich beim Tastendruck nur um einen gewöhnlichen Block.

Die Samurai-Fähigkeit haben wir als absoluten Gamechanger empfunden. Gerade bei den härteren Bossen ist es sehr hilfreich, möglichst viele Schläge zu parieren, um deren Ki zu reduzieren, selbst Ki wiederherzustellen und die Ninjutsu- und Kampfkunstanzeige schneller zu füllen.

Hier findet ihr die das Ablenken.

Hohe und tiefe Haltung

zu finden in: Samurai-Stil (allgemeine Skills, nicht waffenbezogen)

Samurai-Stil (allgemeine Skills, nicht waffenbezogen) Kosten: je 1 Samurai-Punkt erforderlich

Falls ihr noch keine Erfahrung mit der Reihe habt, wisst ihr womöglich gar nicht, wie essenziell die unterschiedlichen Haltungen im bekannten Samurai-Stil sind.

Je nach Gegnertyp empfiehlt sich beispielsweise eher die hohe Haltung, die langsamer ist und mehr Schaden verursacht oder die tiefe, flinke Haltung. Auch die Angriffsanimationen können sich ändern. Blocken Feinde außerdem kontinuierlich eure Schläge, kann ein Haltungswechsel Abhilfe schaffen.

Aber auch manch andere Fähigkeiten in den Skilltrees für die einzelnen Samuraiwaffen sind an eine bestimmte Haltung gebunden. So könnt ihr beispielsweise für die tiefe Haltung "Wasserschatten" freischalten, einen Konterangriff, mit dem ihr blitzschnell hinter einen Gegner gelangt.

Seitenschritt

zu finden in: Ninja-Skills (allgemeine Skills, nicht waffenbezogen)

Ninja-Skills (allgemeine Skills, nicht waffenbezogen) Kosten: 1 Ninja-Punkt erforderlich

Mit dem Seitenschritt bekommt ihr einen gewaltigen Vorteil fürs perfekte Ausweichen, das stellt dann nämlich Ki wieder her, womit das Ausdauermanagement im Ninja Stil richtig einfach wird. Zusätzlich laden sich Ninjutsu- und Kunstanzeige auf und ihr seid noch länger unverwunderbar. Die Fähigkeit ist also richtig mächtig!

Schaut regelmäßig im Fähigkeiten-Menü vorbei!

Während ihr Quests absolviert oder euch Aufgaben in der offenen Spielwelt von Nioh 3 widmet, verdient ihr eigentlich ständig Ninja- und Samuraipunkte. Selbst falls ihr keine Fans davon seid, ständig neue Attacken zu lernen, rentieren sich viele der Skills, weil ihr sie auch ganz automatisch im normalen Kampffluss nutzt. Sie können bei harten Kämpfen extrem nützlich sein.