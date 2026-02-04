CoD Black Ops 7 + Warzone: Season 2 startet morgen - Uhrzeit, Inhalte und weitere Infos im Live-Ticker

Es ist mal wieder so weit und eine neue Call of Duty-Content-Season steht vor der Tür. Black Ops 7 und Warzone bekommen Anfang Februar wieder einige neue Inhalte für Multiplayer, Zombies und die Battle Royale-Gefechte spendiert.
Live Ticker zum Season 2-Launch
Mittwoch, 04.02.2026
18:00 Uhr
Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker anlässlich des Starts von Season 2 in Call of Duty: Black Ops 7 und Call of Duty Warzone! In 24 Stunden geht es los und ich (Tobi) werde euch bis zum Launch mit den wichtigsten Infos versorgen. Viel Spaß!
Season 2-Start: Die wichtigsten Infos in der Übersicht
- Startdatum: 05. Februar 2026
- Uhrzeit: 9:00 am PT (entspricht 18:00 Uhr deutscher Zeit)
- Downloadgröße: noch nicht bekannt
Wie üblich bei CoD-Seasons gibt es auch einen Preload. Auf allen unterstützten Plattformen werdet ihr die erforderlichen Daten für das Update schon vorab herunterladen können.
Black Ops 7 & Warzone Season 2: Diese Inhalte erwarten euch
Wie üblich hat das Call of Duty-Team sämtliche neuen Inhalte in einem ausführlichen Blogpost vorgestellt.
Call of Duty: Black Ops 7
Multiplayer-Inhalte
- 9 neue Maps: Torment, Sake, Nexus, Slums (alle zum Lauch), Torque, Cliff Town, Mission: Peak, Grind, Firing Range (alle Mid-Season)
- 7 neue Modi: Safeguard, Overdrive (beide zum Launch), Luck Confirmed, Solo Hearts Moshpit, Third Wheel Gunfight, Gauntlet, Infected (alle Mid- bzw. In-Season)
- Neue Loadout-Inhalte: Lockshot Scorestreak, Multi-Lock und Quick-Lock (Overclock Abilities)
- Ranked Play
- Diverse Multiplayer-Events
Zombies-Inhalte
- Neue Survival-Map: Mars
- 2 neue Modi: Cursed Survival, Starting Room
- Neues GoobleGum: Turncoat
- Diverse Zombies-Events
Endgame-Inhalte
- Guild Strikes and Nightmare Zones
- Power Nodes
- Neuer Eagle Eye Skill Track and Abilities
Call of Duty: Warzone
- Neue Map-Anpassung: Rebirth Island Winter Refresh
- Neue Perks: Field Medic, Drill Instructor, Surveyor
- Neuer Core-Modus: Ranked Play Resurgence
- Weitere neue Modi: Loaded Resurgence, Rush Resurgence, Extreme Resurgence, Iron Gauntlet Beta
Season 2 wird dann eine komplett neue Warzone-Karte (Avalon) bringen.
Übergreifende Inhalte
- 7 neue Waffen: REV-46 (SMG), EGRT-17 (Assault Rifle), H311-SAW (Melee), GOL Havoc (Special), SG-12 (Shotgun), Voyak KT-3 (Assault Rifle), Swordfish A1 (Marksman Rifle)
- neue Attachments: XM325 Titan Wield, FANG HoverPoint ELO, A.R.C. M1 Assault Frame, Razor 9mm Wildfire Conversion, Echo 12 Backlash Launcher Kit, MXR-17 ANVL Conversio
