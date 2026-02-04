Live

CoD Black Ops 7 & Warzone: Season 2 startet morgen - Uhrzeit, Inhalte und weitere Infos im Live-Ticker

Anfang Februar geht die nächste Content-Season für Black Ops 7 und Warzone an den Start. Wir haben alle wichtigen Infos dazu.

04.02.2026 | 18:00 Uhr

Victoria Atwood kommt in Season 2 von Black Ops 7 und Warzone als neuer Operator hinzu. Victoria Atwood kommt in Season 2 von Black Ops 7 und Warzone als neuer Operator hinzu.

Es ist mal wieder so weit und eine neue Call of Duty-Content-Season steht vor der Tür. Black Ops 7 und Warzone bekommen Anfang Februar wieder einige neue Inhalte für Multiplayer, Zombies und die Battle Royale-Gefechte spendiert.

Live Ticker zum Season 2-Launch

Mittwoch, 04.02.2026

18:00 Uhr

Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker anlässlich des Starts von Season 2 in Call of Duty: Black Ops 7 und Call of Duty Warzone! In 24 Stunden geht es los und ich (Tobi) werde euch bis zum Launch mit den wichtigsten Infos versorgen. Viel Spaß!

Video starten 1:30 Call of Duty: Black Ops 7 & Warzone: Trailer zu Season 2 stimmt auf die neuen Inhalte ein

Season 2-Start: Die wichtigsten Infos in der Übersicht

  • Startdatum: 05. Februar 2026
  • Uhrzeit: 9:00 am PT (entspricht 18:00 Uhr deutscher Zeit)
  • Downloadgröße: noch nicht bekannt

Wie üblich bei CoD-Seasons gibt es auch einen Preload. Auf allen unterstützten Plattformen werdet ihr die erforderlichen Daten für das Update schon vorab herunterladen können.

Black Ops 7 & Warzone Season 2: Diese Inhalte erwarten euch

Alle Season 2-Inhalte im Überblick. Manche davon erscheinen direkt zum Launch der Season, manche allerdings auch erst im Laufe der Season (In-Season) oder zum Reloaded-Update (Mid-Season). Alle Season 2-Inhalte im Überblick. Manche davon erscheinen direkt zum Launch der Season, manche allerdings auch erst im Laufe der Season (In-Season) oder zum Reloaded-Update (Mid-Season).

Wie üblich hat das Call of Duty-Team sämtliche neuen Inhalte in einem ausführlichen Blogpost vorgestellt.

Call of Duty: Black Ops 7

Multiplayer-Inhalte

  • 9 neue Maps: Torment, Sake, Nexus, Slums (alle zum Lauch), Torque, Cliff Town, Mission: Peak, Grind, Firing Range (alle Mid-Season)
  • 7 neue Modi: Safeguard, Overdrive (beide zum Launch), Luck Confirmed, Solo Hearts Moshpit, Third Wheel Gunfight, Gauntlet, Infected (alle Mid- bzw. In-Season)
  • Neue Loadout-Inhalte: Lockshot Scorestreak, Multi-Lock und Quick-Lock (Overclock Abilities)
  • Ranked Play
  • Diverse Multiplayer-Events

Zombies-Inhalte

  • Neue Survival-Map: Mars
  • 2 neue Modi: Cursed Survival, Starting Room
  • Neues GoobleGum: Turncoat
  • Diverse Zombies-Events

Endgame-Inhalte

  • Guild Strikes and Nightmare Zones
  • Power Nodes
  • Neuer Eagle Eye Skill Track and Abilities

Call of Duty: Warzone

Rebirth Island bekommt ein Winter-Makeover. Rebirth Island bekommt ein Winter-Makeover.

  • Neue Map-Anpassung: Rebirth Island Winter Refresh
  • Neue Perks: Field Medic, Drill Instructor, Surveyor
  • Neuer Core-Modus: Ranked Play Resurgence
  • Weitere neue Modi: Loaded Resurgence, Rush Resurgence, Extreme Resurgence, Iron Gauntlet Beta

Season 2 wird dann eine komplett neue Warzone-Karte (Avalon) bringen.

Übergreifende Inhalte

  • 7 neue Waffen: REV-46 (SMG), EGRT-17 (Assault Rifle), H311-SAW (Melee), GOL Havoc (Special), SG-12 (Shotgun), Voyak KT-3 (Assault Rifle), Swordfish A1 (Marksman Rifle)
  • neue Attachments: XM325 Titan Wield, FANG HoverPoint ELO, A.R.C. M1 Assault Frame, Razor 9mm Wildfire Conversion, Echo 12 Backlash Launcher Kit, MXR-17 ANVL Conversio
