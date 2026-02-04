CoD Black Ops 7 + Warzone: Season 2 startet morgen - Uhrzeit, Inhalte und weitere Infos im Live-Ticker

Victoria Atwood kommt in Season 2 von Black Ops 7 und Warzone als neuer Operator hinzu.

Es ist mal wieder so weit und eine neue Call of Duty-Content-Season steht vor der Tür. Black Ops 7 und Warzone bekommen Anfang Februar wieder einige neue Inhalte für Multiplayer, Zombies und die Battle Royale-Gefechte spendiert.

Live Ticker zum Season 2-Launch

18:00 Uhr Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker anlässlich des Starts von Season 2 in Call of Duty: Black Ops 7 und Call of Duty Warzone! In 24 Stunden geht es los und ich (Tobi) werde euch bis zum Launch mit den wichtigsten Infos versorgen. Viel Spaß!

1:30 Call of Duty: Black Ops 7 & Warzone: Trailer zu Season 2 stimmt auf die neuen Inhalte ein

Season 2-Start: Die wichtigsten Infos in der Übersicht

Startdatum: 05. Februar 2026

05. Februar 2026 Uhrzeit: 9:00 am PT (entspricht 18:00 Uhr deutscher Zeit)

9:00 am PT (entspricht 18:00 Uhr deutscher Zeit) Downloadgröße: noch nicht bekannt

Wie üblich bei CoD-Seasons gibt es auch einen Preload. Auf allen unterstützten Plattformen werdet ihr die erforderlichen Daten für das Update schon vorab herunterladen können.

Black Ops 7 & Warzone Season 2: Diese Inhalte erwarten euch

Alle Season 2-Inhalte im Überblick. Manche davon erscheinen direkt zum Launch der Season, manche allerdings auch erst im Laufe der Season (In-Season) oder zum Reloaded-Update (Mid-Season).

Wie üblich hat das Call of Duty-Team sämtliche neuen Inhalte in einem ausführlichen Blogpost vorgestellt.

Call of Duty: Black Ops 7

Multiplayer-Inhalte

9 neue Maps: Torment, Sake, Nexus, Slums (alle zum Lauch), Torque, Cliff Town, Mission: Peak, Grind, Firing Range (alle Mid-Season)

Torment, Sake, Nexus, Slums (alle zum Lauch), Torque, Cliff Town, Mission: Peak, Grind, Firing Range (alle Mid-Season) 7 neue Modi: Safeguard, Overdrive (beide zum Launch), Luck Confirmed, Solo Hearts Moshpit, Third Wheel Gunfight, Gauntlet, Infected (alle Mid- bzw. In-Season)

Safeguard, Overdrive (beide zum Launch), Luck Confirmed, Solo Hearts Moshpit, Third Wheel Gunfight, Gauntlet, Infected (alle Mid- bzw. In-Season) Neue Loadout-Inhalte: Lockshot Scorestreak, Multi-Lock und Quick-Lock (Overclock Abilities)

Lockshot Scorestreak, Multi-Lock und Quick-Lock (Overclock Abilities) Ranked Play

Diverse Multiplayer-Events

Zombies-Inhalte

Neue Survival-Map: Mars

Mars 2 neue Modi: Cursed Survival, Starting Room

Cursed Survival, Starting Room Neues GoobleGum: Turncoat

Turncoat Diverse Zombies-Events

Endgame-Inhalte

Guild Strikes and Nightmare Zones

Power Nodes

Neuer Eagle Eye Skill Track and Abilities

Call of Duty: Warzone

Rebirth Island bekommt ein Winter-Makeover.

Neue Map-Anpassung: Rebirth Island Winter Refresh

Rebirth Island Winter Refresh Neue Perks: Field Medic, Drill Instructor, Surveyor

Field Medic, Drill Instructor, Surveyor Neuer Core-Modus: Ranked Play Resurgence

Ranked Play Resurgence Weitere neue Modi: Loaded Resurgence, Rush Resurgence, Extreme Resurgence, Iron Gauntlet Beta

Season 2 wird dann eine komplett neue Warzone-Karte (Avalon) bringen.

Übergreifende Inhalte