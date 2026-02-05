  • Anzeige

PS5 Pro im Top-Angebot: MediaMarkt haut die Konsole jetzt zum Schnäppchenpreis raus!

Durch den gigantischen neuen MediaMarkt-Sale könnt ihr die PS5 Pro jetzt zum Top Preis abstauben! Auch die PS5 Slim und andere Konsolen sind stark reduziert.

05.02.2026 | 14:17 Uhr


Bestenfalls bis Montag könnt ihr euch bei MediaMarkt mit der PS5 Pro die stärkste Konsole der Welt im Top-Angebot sichern.

Bei MediaMarkt könnt ihr ab 20 Uhr am Donnerstagabend oder schon vorher über die App einen Extra-Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer auf fast das gesamte Sortiment bekommen, wenn ihr euch bei myMediaMarkt anmeldet. Das gilt unter anderem für zahlreiche Gaming-Angebote wie die PS5 Pro, die ihr fast 128€ günstiger bekommt, was ein stolzer Rabatt für die recht preisstabile Konsole ist. Hier geht's zum Deal:

PS5 Pro jetzt im MediaMarkt-Angebot abstauben!

Durch den Mehrwertsteuer-Sale bei MediaMarkt könnt ihr übrigens auch eine Menge PS5-Zubehör wie DualSense Controller oder den PS5-Handheld PlayStation Portal sowie zahlreiche PS5-Spiele günstiger abstauben. Neben der PS5 Pro sind zudem andere Konsolen wie die PS5 Slim und die Nintendo Switch 2 reduziert. Die Übersicht über die gesamte Aktion findet ihr hier:

MediaMarkt Mehrwertsteuer-Sale: Jetzt tausende Angebote schnappen!

Der Sale läuft offiziell noch bis zum 9. Februar, also bis Montag. Die besten Angebote könnten aber schon früher ausverkauft sein, deshalb sollte man besser nicht zu lange warten und möglichst frühzeitig einen Blick auf die Deals werfen.

PS5 Pro vs. PS5 Slim: Lohnt sich die High-End-Konsole?

Die PS5 Pro ist zwar viel stärker als die PS5 Slim, der Aufpreis lohnt sich aber trotzdem nicht für jeden.

Der aktuelle MediaMarkt-Deal ist ein wirklich gutes Angebot, aber die PS5 Pro ist natürlich trotzdem noch immer viel teurer als die PS5 Slim, zumal es Letztere ebenfalls im MediaMarkt-Sale günstiger gibt. Dafür bietet die PS5 Pro aber auch eine Menge Leistung: Im Schnitt ist sie ungefähr 40 Prozent schneller als die PS5 Slim, wobei die Leistungssteigerung je nach Spiel schwankt.

PS5 Pro jetzt im Top-Angebot abstauben!

Vor allem bei realistischen Lichtspiegelungen durch Raytracing schneidet die PS5 Pro stark ab. Damit ist sie genau die richtige Konsole für alle, die ihre Spiele in der größtmöglichen Grafikpracht genießen wollen. Daneben bietet die PS5 Pro mit 2TB auch mehr Speicherplatz, was aber weniger wichtig ist, zumal man die PS5 Slim bei Bedarf auch mit einer zusätzlichen SSD nachrüsten kann. Wer also gar nicht so sehr auf grafische Details achtet, dürfte auch mit der günstigeren Konsole zufrieden sein.

PS5 Slim jetzt im MediaMarkt-Angebot schnappen!
