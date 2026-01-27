Neue Nintendo Direct offenbar schon Anfang Februar 2026 - alle Infos im Live-Ticker

Die nächste Nintendo Direct dürfte einige Neuankündigungen und Updates zu Switch (2)-Spielen bereit halten.

Nintendo wird auch im Jahr 2026 im Rahmen von Direct-Events über neue Switch (2)-Spiele informieren und zusätzliche Infos zu bereits angekündigten Titeln bekannt geben. Nachdem es längere Zeit keine Ausgabe gegeben hat, scheint es Ende Januar/Anfang Februar Schlag auf Schlag zu gehen.

Denn nach einer kurzen Direct-Ausgabe zum Super Mario Galaxy-Film sowie einer Direct zu Tomodachi Life gibt es jetzt ein Gerücht zu einer weiteren, "großen" Ausgabe Anfang Februar.

Live-Ticker zur möglichen Nintendo Direct im Februar 2026

16:15 Uhr In unserem Live-Ticker halten wir euch über alle Entwicklungen und Gerüchte bezüglich einer möglichen Nintendo Direct im Februar auf dem Laufenden. Aktuell steht der 5. Februar als Termin im Raum (Quelle: NateTheHate, mehr Infos unten)

Woher kommt das Gerücht? Vom für gewöhnlich gut informierten YouTuber "NateTheHate". Der hat während einer aktuellen Podcast-Ausgabe eine neue Nintendo Direct im Februar 2026 explizit erwähnt und sogar schon ein konkretes Datum genannt.

Demnach soll die Direct am 5. Februar (Donnerstag) stattfinden. NateTheHate betonte im Podcast allerdings, dass er den Termin noch nicht von seinen wichtigsten Quellen verifizieren lassen konnte, dementsprechend ist das Datum umso mehr mit Vorsicht zu genießen.

Warum eine Nintendo Direct im Februar wahrscheinlich ist

Doch auch, wenn es am 5. Februar keine Nintendo Direct geben sollte, ist ein Termin im Laufe des Februars mehr als wahrscheinlich.

Der Grund: In sechs der vergangenen sieben Jahre hielt Nintendo im Februar eine Direct ab. In den allermeisten Fällen handelte es sich dabei jeweils um eine "große" Direct mit zahlreichen First-Party-Neuigkeiten, nur 2024 und 2025 waren Ausnahmen.

Vor zwei Jahren gab es im Februar "nur" einen Partner-Showcase. Im Jahr 2025 fand im Februar gar keine Direct statt, sondern erst Ende März (Quelle).

Was Nintendo auf einer Februar-Direct zeigen könnte

Wie üblich wäre auch eine mögliche Nintendo Direct im Februar eine gute Gelegenheit, Updates zu bereits angekündigten Titeln zu geben, die in näherer Zukunft erscheinen sollen. Dazu behören beispielsweisweise:

Yoshi and the Mysterious Book

Fire Emblem: Fortune's Weave

Splatoon Raiders

Neue Titel könnten natürlich auch angekündigt werden, hier fällt eine Prognose aber extrem schwer. Mario-Fans fiebern beispielsweise der Ankündigung eines neuen 3D-Jump&Runs entgegen. Im letzten Jahr feierte der Klempner sein 40-jähriges Videospieljubiläum, ein neues großes Spiel blieb aber aus – vielleicht ist es ja in diesem Jahr so weit?

Welche Ankündigungen würdet ihr euch auf einer Nintendo Direct im Februar wünschen?