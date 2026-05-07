Einer der beliebtesten Animes von 2014 könnte nach 12 Jahren eine zweite Staffel bekommen - glauben verzweifelte Fans, die einen Hinweis entdeckt haben wollen

Seit dem letzten Film sind auch schon neun Jahre vergangen. (© Yuu Kamiya / Madhouse)

No Game No Life gehörte mit Sword Art Online zu den beliebtesten Isekai-Anime-Serien überhaupt in den Jahren zwischen 2012 und 2014. Im Vergleich zu Sword Art Online hat No Game No Life jedoch nach Season 1 keine weitere Serien-Staffel mehr bekommen und Fans gingen die letzten 14 Jahre leer aus.



Jetzt glaubt die Community jedoch einen Hinweis auf eine mögliche neue Anime-Staffel gefunden zu haben – und es liegt ausgerechnet am neuesten Trailer zur Light Novel-Reihe.

Als Light Novel werden in Japan Roman-Reihen bezeichnet, die Illustrationen enthalten und jeweils 40.000 bis maximal 50.000 Wörter pro Band verzeichnen. Oftmals erscheinen die Bände im A6-Format.

Trailer zum neuesten Light Novel-Band soll Hinweis auf neue Staffel liefern

Über Ninotaku haben wir erfahren, dass es Gerüchte zu einer neuen Anime-Staffel von No Game No Life unter Fans gibt. Dabei basieren die Fan-Spekulationen auf dem neuesten Trailer zum 13. Band der namensgebenden Light Novel-Reihe von No Game No Life.



Den Trailer zum 13. Roman-Band könnt ihr sehen:

Die Theorie der Fans stützt sich aber nicht auf die Animationen der Illustrationen oder generell das Gezeigte im Trailer, sondern lediglich auf eine winzige Kleinigkeit – und zwar wer das Video vertont hat: Yoshitsugu Matsuoka, der Synchronsprecher des Protagonisten Sora. Das reicht laut Ninotaku einigen Fans, um darin einen Hinweis auf eine kommende zweite Staffel zu sehen.

Aber ob es sich dabei nur um eine verzweifelte Hoffnung der Fans, die seit 12 Jahren auf ein Sequel warten, handelt oder sich in Zukunft bewahrheitet, bleibt abzuwarten.

Welche Meinung Nino selbst zu einem Sequel von No Game No Life hat und welche weiteren Spekulationen in der Anime-Community die Runde machen – etwa das Releasedatum von Demon Slayer: Infinity Castle auf Crunchyroll und Co. –, findet ihr hier:

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Worum es in No Game No Life ging

No Game No Life erzählt die Geschichte der beiden Geschwister Sora und Shiro – zwei Hikkikomoris (auf Deutsch: Menschen, die sich aus der Gesellschaft zurückgezogen haben und sich Zuhause einschließen), die online innerhalb eines MMORPGs als die bisher unbesiegbare Spieler-Gruppe Blank bekannt sind.

Sora und Shiro steuern nämlich gleichzeitig im Spiel mehrere Avatare und haben sich dadurch einen Namen gemacht. Eines Tages werden die beiden Geschwister von einem sogenannten “Gott der Spiele” zu einem Schach-Spiel herausgefordert und besiegen ihn.

Als Belohnung für den Sieg beschwört der “Gott der Spiele” die beiden in die Welt von Disboard, wo Diebstahl, Krieg, Mord und Totschlag verboten sind. In Disboard wird jeder Konflikt mit Spielen geregelt – auch das eigene Leben und das anderer Menschen.

Sora und Shiro sind entschlossen, ihren Ruf als unbesiegbare Gamer beizubehalten und die sechzehn herrschenden Wesen der Welt zu besiegen. Ihr Ziel ist es, selbst “Götter der Spiele” zu werden.

Wie ist eure Meinung zu dem “Hinweis” einer zweiten Staffel von No Game No Life und würdet ihr euch über ein Sequel freuen?