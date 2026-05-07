One Piece-Leaks zu Kapitel 1182 teasen die Identität des Regengottes von Skypiea und für Fans kommen nur drei Personen in Frage

Ruffy wird womöglich nicht der einzige "Gott" in der Geschichte bleiben. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

One Piece steckt aktuell mitten in einer der größten Auseinandersetzungen der Geschichte. Laut den Leaks zu Kapitel 1182 soll dabei sogar der legendäre Regengott oder die Regengöttin erscheinen – wenn auch nur in Form einer Kopie.

Das bringt Fans zur Vermutung, dass nur drei Charaktere als Nachfolger*in oder Erbe*in der Kräfte des Regengottes oder der Regengöttin infrage kommen.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zu Kapitel 1182 und dem Elban-Arc.

0:30 One Piece enthüllt ersten Trailer zur kommenden Elban-Arc im April und zeigt die Strohhüte in neuen Klamotten

Autoplay

Es kommt zum großen Kampf zwischen den Strohhüten und Imu und seinen göttlichen Rittern

Laut Insider*innen, Leaker*innen und X-User*innen TheWillOfMarco, RitsuPiece und WorstGenHQ haben Sanji und Zorro die Angriffe von Antagonist Imu im vorherigen Kapitel gut wegstecken können.

Sie sind zwar verwundet, aber haben es geschafft, sich wieder aufzurappeln. Während Ruffy und Loki nach wie vor gegen Imu kämpfen, haben Sanji und Zorro ganz andere Gegner vor sich: die göttlichen Ritter Killingham und Sommers.

Die beiden Ritter sind noch stärker als erwartet. Sommers soll auf seinem Rücken ein enorm großes Schiff tragen und will den Plan, die Kinder Elbans zu entführen, weiter in die Tat umsetzen.

Killingham hingegen verkündet, dass er mithilfe seiner Teufelskräfte das mächtigste und stärkste Albtraum-Wesen beschwören wird, vor dem er sich selbst am allermeisten fürchtet: Zaza, die Regengöttin, die von allen Einwohner*innen der Heiligen Stadt gefürchtet wird.

Nachdem die Leaks in den sozialen Medien aufgetaucht waren, wurden bereits die ersten Theorien zur Identität der Regengöttin aufgestellt.

Genau genommen spekuliert die Community darüber, welche Personen aktuell die Kräfte der echten legendären Regengöttin von Skypiea in sich tragen könnten. Und dafür kommen nur drei Figuren für Fans infrage: Nami, Ruffys Vater Monkey D. Dragon und Prinzessin Vivi.

Bei Nami liegt es an ihrer Fähigkeit, mit dem Klima-Takt und Zeus das Wetter zu kontrollieren und im Kampf einzusetzen.

Bei Dragon liegt die Basis für diese Vermutung bei seinem ersten Auftritt in der Geschichte, als er Ruffy vor Smoker rettete und es dabei stürmte. Und bei Vivi stützt sich die Community auf ein kleines Detail im Alabasta-Arc, was scheinbar Regen hervorgerufen hat.

Die genaueren Informationen zu den einzelnen Community-Theorien der drei Kandidaten findet ihr auf den nächsten Seiten.