PS Plus im Mai 2026: Schnappt euch jetzt ein weiteres Goodie für das größte Spiel in diesem Monat - im Store ist es leicht zu übersehen

Für das PS Plus Essential-Spiel EA Sports FC 26 könnt ihr euch dank Mitgliedschaft noch ein weiteres Goodie schnappen.

Die PS Plus Essential-Spiele des Mai 2026-Aufgebots wurden am Dienstag freigeschaltet und adleräugige Fans haben in den Tiefen des PlayStation Stores ein Goodie entdeckt, das ihr euch nicht entgehen lassen solltet, wenn ihr euch im Zuge des aktuellen Lineups EA Sports FC 26 heruntergeladen habt (oder dies noch vorhabt).

PlayStation Plus Icons Pack ist für Abonnent*innen kostenlos

Gemeint ist das PlayStation Plus Icons Pack, das ihr mit einer aktiven PS Plus-Mitgliedschaft ohne weitere Zusatzkosten bekommt. Dafür habt ihr noch bis zum 16. Juni 2026 Zeit.

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User haben im PlayStation Plus-Subreddit darauf aufmerksam gemacht. Tatsächlich lässt sich das Goodie leicht übersehen, zumal nicht einmal EA Sports FC 26 im Titel steht.

6:15 EA Sports FC 26: Alle Anpassungen und Neuerungen beim Karriere-Modus im Überblick

Autoplay

Das Pack ist vor allem dann interessant, wenn ihr EA Sports FC 26 Ultimate Team zockt. Laut Beschreibung enthält das Pack folgendes:

Ein Gold-Startelf-Pack mit 11 untauschbaren Goldprofi-Items (1 TW-Profi, 4 Verteidigungsprofis, 3 Mittelfeldprofis, 3 Sturmprofis) mit 84 GES oder höher.

Drei Ikonische Profiwahlen (alle untauschbar, mit bis zu 91 GES): 1-von-5 ICON- oder Hero-Verteidigungsprofi-Wahl 1-von-5 ICON- oder Hero-Mittelfeldprofi-Wahl 1-von-5 ICON- oder Hero-Sturmprofi-Wahl



Diese Spiele sind ebenfalls Teil des Mai 2026-Aufgebots von PS Plus Essential:

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Die nächsten PS Plus-Termine: Die PS Plus Essential-Spiele für den Monat Juni 2026 werden übrigens voraussichtlich am 27. Mai 2026 enthüllt und am 2. Juni 2026 im PS Store freigeschaltet. Wer Extra oder Premium abonniert hat, kann sich am 13. Mai auf die Bekanntgabe der neuen Bonus-Spiele freuen; die Freischaltung erfolgt knapp eine Woche später, am 19. Mai.

Zockt ihr EA Sports FC 26 dank PlayStation Plus Essential?