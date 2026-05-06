Pokémon TCG-Sammler räumt altes Kinderzimmer auf und findet 29 Ancient Mew-Karten, die er vergessen hatte - jede davon ist heute bis 2500€ wert

Diese Sammlung sieht nicht nur cool aus, sie ist auch was wert. (Bild: Reddit/user/j2886)

Immer mal wieder gibt es Glückspilze, die ihre verloren geglaubten Sammlungen aus Kindheitstagen wiederfinden – oder sie schlicht vergessen hatten. Wie auch bei diesem Fan, hinter dessen Mew-Sammlung eine kleine Geschichte steckt.

Fan fragte als Kind im Kino immer nach Extra-Karten

Die Sammlung von Redditor j2886 besteht nämlich ausschließlich aus Ancient Mew-Karten. Gleich 29 Stück davon hat er. Diese glitzernde Holo-Karte aus dem Jahr 2000 gab es damals aber nicht in Booster-Packs zu finden – stattdessen war sie exklusiv als Promo-Karte beim Kinobesuch des allerersten Pokémon-Films dabei.

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Das heißt übrigens nicht, dass j2886 damals tatsächlich 29 Mal den Kinofilm geschaut hat. Wie der User in den Kommentaren verrät, habe er den Film als Kind wohl rund fünfmal gesehen und dabei die Mitarbeiter*innen des Kinos immer wieder gefragt, ob sie Extra-Karten hätten.

Einmal hatte er dabei wohl sogar richtig Glück und hat einen ganzen Stapel von einem Mitarbeiter bekommen, woraus dann diese Sammlung wurde.

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Das ist heute für den Fan nicht nur eine schöne Erinnerung, sondern potenziell auch richtig wertvoll. Ein Blick auf PriceCharting zeigt, dass die Ancient Mew-Karte inzwischen für Preise von bis zu 2.925 US-Dollar (umgerechnet rund 2.494 Euro) weiterverkauft wird. Zusammen also bis zu 72.000 Euro.

Das gilt natürlich nur für die besonders gut erhaltenen Karten im perfekten "PSA 10"-Zustand. Ab einem Grading von 9 sinkt der Wert direkt auf 261 US-Dollar oder 222 Euro. Bei einer Sammlung von 29 Karten kommt da natürlich trotzdem ein bisschen was zusammen.

Immerhin scheinen die Karten auch in ziemlich gutem Zustand zu sein, da sie seit über 20 Jahren in einer Schachtel vor sich hinschlummerten und j2886 sie wohl lange Zeit dort vergessen hatte. Erst beim Ausräumen seinen alten Kinderzimmers hat der Fan sie jetzt wiedergefunden.

Obwohl viele andere User in den Kommentaren beklagen, dass die Karten sich nicht in Schutzhüllen befinden, sieht das j2886 nicht so kritisch. Er überlegt zwar, die Sammlung zu verkaufen, die Erinnerungen scheinen ihm aber wichtiger als der genaue Geldwert zu sein.

Auf das "Unversiegelt ... schmerzhaft" eines Users antwortet er: "Ich war 12, als ich die bekommen und mit Freunden getauscht habe. Schöne Erinnerungen, die nicht schmerzhaft sind."

Was würdet ihr mit der Sammlung machen: Aufheben oder Verkaufen?