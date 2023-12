'Ihr könnt es ja später immer noch fixen': CD Projekt Red scherzt über neues Spiel der No Man's Sky-Macher

Light No Fire wurde bei den Game Awards 2023 angekündigt und wirkt ambitioniert wie vielversprechend.

Bei den Game Awards 2023 war unter anderem auch das neue Spiel der No Man's Sky-Macher*innen zu sehen: Light No Fire. Darin soll uns eine gigantische Spielwelt erwarten, die quasi einen ganzen Planeten umfasst. Die Open World wird als "wirklich offene Welt" bezeichnet, und zwar in einer Größe, wie es noch nie versucht worden sei.

Entwicklerstudio Hello Games nimmt den Mund also erneut ganz schön voll, aber ist sich darüber offenbar auch selbst im Klaren. Im Netz scherzt Studio-Gründer Sean Murray über sich selbst und bekommt direkt auch noch einen selbstironischen Seitenhieb von Cyberpunk 2077-Entwickler CD Projekt RED mit.

"Ich mache die Erde": Light No Fire- und No Man's Sky-Macher scherzt über sich selbst

Darum geht's: Light No Fire sieht im ersten Trailer fantastisch aus. Wir bekommen offenbar einen kompletten Planeten serviert, der ganz ohne künstliche Grenzen auskommen soll. Die Umgebung wird prozedural generiert und das Ganze wird ein Online-Multiplayer-Koop-Survivaltitel.

Kann das gutgehen? Die Frage ist berechtigt: Nachdem No Man's Sky zuerst auch mit riesigen Versprechungen an den Start ging, dauerte es Jahre, diese nach dem Launch dann auch tatsächlich in die Tat umzusetzen.

Es gab sogar Klagen wegen irreführender Werbung, aber mit der Zeit konnte der Ruf wiederhergestellt werden. Jetzt zählt No Man's Sky zu einer der imposantesten Wiedergutmachungs-Entwicklungen, die wir im Spielebereich je erlebt haben.

Sean Murray scherzt über sich selbt: Auf Twitter teilt der Gründer von Hello Games einen fiktiven Dialog, in dem er sich dazu auffordert, nicht zu viel zu versprechen. Er soll einfach nur sagen, dass er an etwas Neuem arbeite und ein paar Videoclips daraus zeigen.

Seine fiktive Reaktion und die Vorstellung bei den Game Awards war dann aber eher ein "Ich erschaffe die Erde!". Was er mit einem trockenen "fuck" kommentiert:

Darin schwingt natürlich eine gewisse Selbstironie mit – und die Angst davor, denselben Fehler wie bei No Man's Sky noch einmal zu begehen. Wir werden abwarten müssen, in welchem Ausmaß sich die Versprechungen rund um Light No Fire bewahrheiten, wenn das Spiel erscheint.

CD Projekt RED beruhigt mit Scherz auf eigene Kosten

Cyberpunk 2077-Entwicklerstudio CDPR reagiert auf den Tweet mit einem mehr oder weniger beruhigenden Statement. Es gebe ja immer noch die Möglichkeit, das Spiel dann im Nachhinein zu reparieren. Gleichzeitig wird Hello Games für die beeindruckende Ankündigung beglückwünscht:

Das ist natürlich einerseits eine Anspielung darauf, dass Hello Games eben in der Lage war, No Man's Sky über die Jahre zu einem absolut grandiosen Spiel zu machen und die Wogen zu glätten. Andererseits haben wir es hier mit einem Scherz auf Kosten von CD Projekt RED selbst zu tun: Immerhin war der Cyberpunk 2077-Launch vor drei Jahren ebenfalls ein absolutes Desaster. Es hat danach noch drei Jahre gedauert, bis das Spiel wirklich fertig entwickelt worden ist.

Ganz andere Situation: Auch wenn beide Firmen im Nachhinein noch ihr Spiel retten konnten, ist das Ganze nur ansatzweise zu vergleichen. Bei CDPR handelt es sich um ein riesiges Studio mit viel mehr Angestellten, Hello Games ist deutlich kleiner. Es sind auch ganz verschiedene Spiele und es gab unterschiedliche Versprechungen, die nicht eingehalten wurden.

Außerdem ist natürlich nur so mittel witzig, dass Menschen wegen solcher Marketing-Hypes Monate lang unter Crunch und Überstunden leiden müssen. Wünschenswert wäre dementsprechend, dass ganz transparent nichts versprochen wird, was nicht eingehalten werden kann – und dass Spiele einfach fertig entwickelt auf den Markt kommen und ansonsten eben verschoben werden.

Wie denkt ihr über die Scherze zwischen den beiden Studios? Ist es euch lieber, Spiele kommen unfertig auf den Markt und werden gerettet oder es dauert länger?