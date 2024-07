In No Man’s Sky könnt ihr einen Frachter kostenlos bekommen und das bringt er euch

Im Artikel verraten wir euch, wir ihr kostenlos an einen Frachter kommt.

Frachter spielen im nahezu unendlich großen Universum von No Man’s Sky eine zentrale Rolle. Wofür ihr einen Frachter braucht, wo ihr einen umsonst bekommt und wie ihr danach neue Frachter kaufen könnt, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Das bringt euch ein Frachter

Ein Frachter ist im Grunde eure mobile Basis, von der aus ihr eure Abenteuer in No Man’s Sky startet. Diese riesigen Raumstationen bieten euch vor allem deutlich mehr Lagerraum für Gegenstände aller Art, können darüber hinaus aber auch weitere Dienste erfüllen.

Auf eurem Frachter könnt ihr eine eigene Flotte von Schiffen zusammenstellen, ein eigenes Gewächshaus errichten und Fregatten auf Expeditionen schicken. Das bringt euch mehr Units und Gegenstände. Der Frachter kann ähnlich wie die Basen auf den Planeten relativ frei gestaltet werden. Wenn ihr den Frachter zu euch ruft, bleibt er im Orbit über dem Planeten, auf dem ihr euch befindet.

Hier erfahrt ihr übrigens, was das jüngste Update in No Man's Sky bringt:

1:41 Neues Update macht Spiel so schön wie nie, überarbeitet den Look der Welten komplett

So kauft ihr einen eigenen Frachter

Frachter kommen in No Man’s Sky wie alle anderen Raumschiffe auch in unterschiedlichen Klassen und Größen daher. Dementsprechend ändern sich auch die Preise, die ihr für die Stationen bezahlen müsst.

Mindestens eine Million Units werden hier fällig, ein Frachter kann aber mitunter auch bis zu 200 Millionen Units kosten. Einen Frachter erkennt ihr am passenden Symbol. Steuert das Schiff dann einfach an und sprecht mit dem Kapitän. Hier habt ihr dann die Möglichkeit, den Frachter für einen festen Betrag zu kaufen.

Ihr könnt allerdings immer nur einen Frachter besitzen und wenn ihr einen neuen kauft, verschwindet der alte. Die dort gelagerten Gegenstände und Basen werden aber automatisch übertragen. Vor dem Kauf solltet ihr daher immer das Analysevisier nutzen, nachdem ihr gelandet seid. Damit bekommt ihr einen Überblick über Lagerplätze sowie Ausstattung und seht, ob es sich bei dem jeweiligen Frachter überhaupt um ein Upgrade zu eurem bisherigen Besitz handelt.

Frachter umsonst bekommen - so geht’s

Wenn ihr die nötigen Units noch nicht zusammenkratzen konntet, gibt es eine weitere Möglichkeit, einen Frachter zu bekommen. No Man’s Sky erleichtert euch hier den Einstieg und schenkt euch den ersten Frachter. Um diesen zu bekommen, müsst ihr eventuell durch ein paar Systeme springen, spätestens im fünften solltet ihr dann aber Glück haben.

Ihr stoßt dann auf einen Frachter, der gerade gegen Piraten kämpft und um Hilfe ruft. Ihr müsst alle Piraten besiegen und danach an Bord des Frachters gehen. Dort wird euch der Kapitän aus Dankbarkeit den Frachter anbieten. Wenn ihr es damit allerdings nicht eilig habt, solltet ihr beim ersten Mal noch ablehnen und euch für die Belohnung entscheiden. Nach etwa drei Stunden habt ihr nämlich erneut die Möglichkeit, einem Frachter aus der Patsche zu helfen.

Der Clou: Der zweite Frachter ist immer besser als der erste. Es handelt sich dabei nämlich um einen Großraumfrachter mit 24 Lagerplätzen, während der erste ein Frachter der Standardklasse mit “nur” 19 Plätzen ist.

Spielt ihr No Man’s Sky und wie habt ihr euren Frachter eingerichtet? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!