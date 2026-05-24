Spieler durchsucht seine Wii-Nachrichten, findet Nachricht von einem Freund aus 2008 und bekommt richtigen Nostalgiekick

Einen richtigen Nostalgie-Kick hat dieser Spieler hier bekommen, als er in seinen Nintendo Wii-Messages eine Nachricht von 2008 entdeckt hat.

Profilbild von David Molke

David Molke
24.05.2026 | 15:03 Uhr

In manch altem Stück Technik könnten sich höchst nostalgische Nachrichten aus vergangenen Tagen verstecken. In manch altem Stück Technik könnten sich höchst nostalgische Nachrichten aus vergangenen Tagen verstecken.

Wenn ihr noch irgendwo eine ältere Konsole wie die Wii herumliegen oder -stehen habt, kann es sich lohnen, sie hervorzukramen, abzustauben und anzuschließen. Nicht nur, weil ihr darauf einige echte Klassiker zocken könnt, sondern auch, weil ihr womöglich sogar abgesehen von Spielen einen echten Nostalgie-Schub erhaltet.

Genau so ist es einem Nintendo-Fan ergangen, der durch eine über 16 Jahre alte Nachricht an einen fast vergessenen Freund erinnert wurde.

Nostalgie-Kick der Superlative: Wii-Spieler findet alte Nachricht seines Freundes auf der Konsole

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Reddit-User jakeeeenator wollte vor gut einem Jahr eigentlich nur mal wieder mit seiner altgedienten Wii zocken. Er hat in seiner Garage extra einen Gaming-Space eingerichtet, komplett mit Sofas und einem alten Röhren-Fernseher, an dem sich die Konsole anschließen lässt, die mittlerweile wohl schon als Retro durchgehen könnte.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Nachdem er angefangen hatte, alles an der Wii einzurichten (Wii Link und Co.), warf er einen Blick in den Foto-Channel. Darin hat er dann "eine Tonne Kram" von seinem Message-Board gefunden und beschlossen, es sich anzusehen. Offenbar hatte die Konsole alles gespeichert, was ihm darauf geschickt wurde, seitdem er die Wii 2007 bekommen hatte.

"Also für mich persönlich war es ein massiver Nostalgie-Kick lol"

Insbesondere folgende Nachricht sorgte für große und sehr freudige Überraschung: Die Nachricht stammt von einem Freund, mit dem jakeeeenator laut eigener Aussage seinerzeit extrem viel Super Smash Bros. Brawl gespielt habe. Hier könnt ihr euch einen Screenshot von der Nachricht anschauen:

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Der Inhalt dreht sich im Endeffekt nur darum, dass der andere Spieler namens Jacob M bereit sei, mit dem Besitzer der Wii-Konsole ordentlich den Boden aufzuwischen – was er dann wohl auch getan hat. Zumindest schreibt jakeeeenator in den Kommentaren, dass er von Jacob M meist nach allen Regeln der Kunst verdroschen worden sei.

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Was ist aus dem Freund geworden? Glücklicherweise ist das hier keine traurige Story darüber, dass der Freund verstorben ist. Nein, laut jakeeeenator soll sein Smash Bros-Gegenspieler noch am Leben sein. Er habe aber leider keinen Kontakt mehr und die beiden Freunde hätten sich im Lauf der Zeit einfach auseinandergelebt.

Viele Leute in den Kommentaren schlagen vor, dem Freund diese Nostalgie-Nachricht zukommen und die Freundschaft vielleicht wieder aufleben zu lassen. Aber leider fehlt dazu die Kontaktmöglichkeit, sonst hätte es der Urheber des Reddit-Posts schon längst getan.

Na, was habt ihr früher immer mit euren Freund*innen zusammen gespielt und habt ihr noch Kontakt zu ihnen?

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