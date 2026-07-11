Spieler kann sich Geburtstage in Stardew Valley viel besser merken als in echt - baut daher den perfekten Kalender für seine Freunde

Wenn der Kalender aus Stardew Valley besser funktioniert als der eigene, muss man ihn eben ins echte Leben holen.

Profilbild von Stephan Zielke

Stephan Zielke
11.07.2026 | 07:00 Uhr

Fast als hätte man den Kalender direkt vom Stadtplatz in Stardew Valley geklaut. Fast als hätte man den Kalender direkt vom Stadtplatz in Stardew Valley geklaut.

Wer regelmäßig Stardew Valley spielt, kennt vermutlich die Geburtstage der wichtigsten Dorfbewohner*innen irgendwann auswendig. Schließlich möchte niemand mit leeren Händen vor Leah stehen oder ausgerechnet den Geburtstag des eigenen Ehepartners vergessen.

Im echten Leben sieht das manchmal anders aus. Mehr Tage, mehr Monate und viele weitere Termine. Ein Spieler hat deshalb eine ziemlich kreative Lösung gefunden und den Kalender aus Stardew Valley einfach für seine Freunde und Familie nachgebaut.

Alle Freunde werden zu Stardew-Valley-Figuren

Auf Reddit zeigt der Nutzer seinen selbst gebauten Kalender, der sich optisch am bekannten Vorbild auf dem Dorfplatz von Pelikan Stadt orientiert.

Video starten 0:20 Stardew Valley: Trailer zeigt, was in der neuen Nintendo Switch 2-Edition steckt

Statt nur die Namen seiner Freunde und Familienmitglieder auf die entsprechenden Tage zu schreiben, hat er für jede Person eine eigene Pixelgrafik im Stil von Stardew Valley erstellt.

Die Figuren stehen anschließend genau wie die Dorfbewohner*innen im Spiel an ihrem jeweiligen Geburtstag. Sogar die Schrift des Originals hat der Spieler für seinen Kalender nachgeahmt.

Da ein Jahr im echten Leben etwas länger dauert als in Stardew Valley, besteht der Kalender allerdings nicht nur aus vier Jahreszeiten. Der Fan hat alle zwölf Monate gestaltet und anschließend auf einem großen Brett befestigt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Selbst bei der Halterung blieb er dem Pixel-Look treu. Die einzelnen Kalenderblätter werden von einem eigens angefertigten Nagel aus dem 3D-Drucker gehalten, der ebenfalls wie ein Gegenstand aus Stardew Valley aussieht.

Ihr könnt den Kalender selbst nachbauen

Falls euch die Idee gefällt, haben wir eine gute Nachricht für euch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

In einem Video zeigt er, wie der Kalender entstanden ist. Zusätzlich hat er ein Google-Dokument erstellt, mit dessen Hilfe andere Fans ihre eigene Version nachbauen können.

In den Kommentaren kommt das Ergebnis gut an:

Das ist so kreativ! Sieht großartig aus.

Ob diese Methode besser funktioniert, als Geburtstage einfach im Smartphone-Kalender einzutragen, bezweifeln wir. Aber besser aussehen tut es allemal.

Würdet ihr euch einen solchen Kalender aufhängen?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Stardew Valley

Stardew Valley

Genre: Simulation

Release: 26.02.2016 (PC, PS4, Xbox One, Switch, PSV), 24.10.2018 (iOS), 14.03.2019 (Android)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 13 Minuten

Spieler kann sich Geburtstage in Stardew Valley viel besser merken als in echt - baut daher den perfekten Kalender für seine Freunde

vor einer Woche

Resident Evil 2-Director und Leon-Schöpfer wünscht sich Stardew Valley-Klon mit Leon, damit der endlich mal chillen darf - und ist damit nicht allein

vor einer Woche

Ich hab mich schon immer gefragt, wofür in Stardew Valley diese komische Wiese links neben dem Community-Center gut ist und womöglich versteckt sich die Antwort in Zelda: Link's Awakening

vor 2 Wochen

Eric Barone, Stardew Valley-Dev über Haunted Chocolatier: "Es muss perfekt sein"

vor 2 Wochen

Stardew Valley-Fan: "Ich hab 999 von jedem Fisch in Iridium-Qualität gefangen" und alle anderen so "ähm, wie bitte?"
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Spieler kann sich Geburtstage in Stardew Valley viel besser merken als in echt - baut daher den perfekten Kalender für seine Freunde

vor 18 Minuten

Spieler kann sich Geburtstage in Stardew Valley viel besser merken als in echt - baut daher den perfekten Kalender für seine Freunde
Pokémon-TCG-Fan trennt sich schweren Herzens von seiner beeindruckenden Sammlung – aus gutem Grund bereut er es nicht

vor 48 Minuten

Pokémon-TCG-Fan trennt sich schweren Herzens von seiner beeindruckenden Sammlung – aus gutem Grund bereut er es nicht
70% Rabatt im PS-Store: Dieses Story-Highlight mit deutscher Synchro lässt euch allein oder im Koop einen nervenaufreibenden Krimi erleben

vor einer Stunde

70% Rabatt im PS-Store: Dieses Story-Highlight mit deutscher Synchro lässt euch allein oder im Koop einen nervenaufreibenden Krimi erleben
Zwei neu entdeckte Käferspezies werden nach Ruffy aus One Piece benannt - und das hat auch noch einen guten Grund

vor einer Stunde

Zwei neu entdeckte Käferspezies werden nach Ruffy aus One Piece benannt - und das hat auch noch einen guten Grund
mehr anzeigen