Spieler kann sich Geburtstage in Stardew Valley viel besser merken als in echt - baut daher den perfekten Kalender für seine Freunde

Fast als hätte man den Kalender direkt vom Stadtplatz in Stardew Valley geklaut.

Wer regelmäßig Stardew Valley spielt, kennt vermutlich die Geburtstage der wichtigsten Dorfbewohner*innen irgendwann auswendig. Schließlich möchte niemand mit leeren Händen vor Leah stehen oder ausgerechnet den Geburtstag des eigenen Ehepartners vergessen.

Im echten Leben sieht das manchmal anders aus. Mehr Tage, mehr Monate und viele weitere Termine. Ein Spieler hat deshalb eine ziemlich kreative Lösung gefunden und den Kalender aus Stardew Valley einfach für seine Freunde und Familie nachgebaut.

Alle Freunde werden zu Stardew-Valley-Figuren

Auf Reddit zeigt der Nutzer seinen selbst gebauten Kalender, der sich optisch am bekannten Vorbild auf dem Dorfplatz von Pelikan Stadt orientiert.

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Statt nur die Namen seiner Freunde und Familienmitglieder auf die entsprechenden Tage zu schreiben, hat er für jede Person eine eigene Pixelgrafik im Stil von Stardew Valley erstellt.

Die Figuren stehen anschließend genau wie die Dorfbewohner*innen im Spiel an ihrem jeweiligen Geburtstag. Sogar die Schrift des Originals hat der Spieler für seinen Kalender nachgeahmt.

Da ein Jahr im echten Leben etwas länger dauert als in Stardew Valley, besteht der Kalender allerdings nicht nur aus vier Jahreszeiten. Der Fan hat alle zwölf Monate gestaltet und anschließend auf einem großen Brett befestigt.

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Selbst bei der Halterung blieb er dem Pixel-Look treu. Die einzelnen Kalenderblätter werden von einem eigens angefertigten Nagel aus dem 3D-Drucker gehalten, der ebenfalls wie ein Gegenstand aus Stardew Valley aussieht.

Ihr könnt den Kalender selbst nachbauen

Falls euch die Idee gefällt, haben wir eine gute Nachricht für euch.

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In einem Video zeigt er, wie der Kalender entstanden ist. Zusätzlich hat er ein Google-Dokument erstellt, mit dessen Hilfe andere Fans ihre eigene Version nachbauen können.

In den Kommentaren kommt das Ergebnis gut an:

Das ist so kreativ! Sieht großartig aus.

Ob diese Methode besser funktioniert, als Geburtstage einfach im Smartphone-Kalender einzutragen, bezweifeln wir. Aber besser aussehen tut es allemal.

Würdet ihr euch einen solchen Kalender aufhängen?