Das einzigartigste Handy 2022 ist bei Amazon gerade so günstig wie noch nie im Angebot

Schnappt euch jetzt das Nothing Phone (1) bei Amazon.

Mit seiner aufsehenerregenden Rückseite ist das Nothing Phone (1) wohl eines der einzigartigsten Handys auf dem Markt. Aber auch das Display und die inneren Werte können überzeugen. Bei Amazon bekommt ihr das Android-Smartphone jetzt für nur 389€. Der Versand ist darüber hinaus komplett kostenlos.

Das Nothing Phone (1) im Angebot

Lightshow: Das auffälligste Merkmal des Phone (1) ist ganz klar die Rückseite. Hier hat der Hersteller nämlich 900 LEDs verbaut, die zusammen das sogenannte Glyph Interface bilden. Ihr könnt jedem Kontakt ein eigenes, personalisiertes Leuchten zuweisen und wisst so immer ganz genau, wer euch gerade anruft. Aber auch der Ladestand oder Benachrichtigungen bestimmter Apps können so angezeigt werden.

Auch abseits der LEDs bietet das Handy Ungewohntes. Die Rückseite ist nämlich transparent und ermöglicht so den Blick auf die technischen Details eures Smartphones. Das ergibt ein besonderes Design und sieht richtig cool aus. Auf der Vorderseite setzt Nothing dagegen auf ein 6,6 Zoll großes OLED-Display mit 120Hz. Es handelt sich also um ein beidseitiges Vergnügen.

Starker Akku: Und dieses Vergnügen ist glücklicherweise auch ziemlich langlebig. Der Akku hält nämlich auch unter starker Belastung den ganzen Tag durch. Müsst ihr dann doch mal aufladen, lässt sich das auch kabellos erledigen.

Das Nothing Phone (1) überzeugt mit seinem einzigartigen Design.

Günstig wie nie: Amazon bietet das Handy aktuell in der Variante mit 12GB RAM und 256GB Speicherplatz zum neuen Tiefstpreis an. Vorher war das Smartphone nie unter 409,99€ zu haben. Bei allen anderen Anbietern zahlt ihr zurzeit mehr. (Quelle: geizhals.de)

Gute Bewertungen: Bei Amazon haben bisher 537 Nutzer*innen eine Bewertung für das Nothing Phone (1) abgegeben. Insgesamt kommt das Gerät dabei auf starke 4,5 von 5 möglichen Sternen. Ganze 75% haben dabei die volle Punktzahl vergeben, weitere 14% immerhin noch 4 Sterne.

