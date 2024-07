Nur 1,79 Euro im PS Store: Dieses Soulslike mit 84 auf Metacritic gibt's gerade zum Schnäppchenpreis

Gerade im PS Store im Angebot: Salt and Sanctuary.

Wer aktuell in den PlayStation Store schaut, stolpert mal wieder über einen großen Sale, der euch zahlreiche Angebote nur so um die Ohren haut.

Wenn ihr euch also möglichst kostengünstig mit neuen Spielen eindecken wollt, ist jetzt eine gute Gelegenheit. Und speziell Soulslike-Fans sollten sich ein Angebot ganz genau anschauen.

Spiel: Salt and Sanctuary

Salt and Sanctuary Angebotspreis: 1,79 Euro

1,79 Euro Regulärer Preis: 17,99 Euro (Rabatt von 90 Prozent)

17,99 Euro (Rabatt von 90 Prozent) Angebot gültig bis: 18. Juli 2024

Ihr sucht noch weitere gute Angebot im PS Store? In unseren Artikeln haben wir ein paar für euch aufbereitet:

Immer noch eines der besten Soulslikes

1:43 Salt and Sanctuary - Ankündigungs-Trailer zum brutalen Sidescroller - Ankündigungs-Trailer zum brutalen Sidescroller

Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Plattformen: PS4, Xbox One, Switch, PS Vita, Switch

PS4, Xbox One, Switch, PS Vita, Switch Metacritic-Schnitt: 84 (PS4-Version)

84 (PS4-Version) GamePro-Wertung: 80

Soulslikes gibt es mittlerweile wie Sand am Meer, Salt and Sanctuary gehört aber zu den besten dieser Zunft. Das Spiel orientiert sich sehr stark an Dark Souls, ihr kämpft euch mit einem erstellten Charakter durch diverse Gebiete, bekämpft Monster und Bosse.

Auch wenn der Schwierigkeitsgrad nicht ganz so hoch ist wie beim offensichtlichen Vorbild, sind die Gefahren in der düsteren 2D-Spielwelt dennoch nicht zu unterschätzen.

Die Besonderheit von Salt and Sanctuary, denn neben den üblichen Action-Einlagen gibt es auch Plattforming-Elemente, was das ganze Spielgefühl etwas dynamischer macht als beispielsweise Dark Souls. Kollegin Linda testete die Switch-Umsetzung im Jahr 2018 und führte unter anderem folgende Pro- und Contra-Punkte auf:

Pro und Contra

Pro: hübscher und düsterer Stil

hübscher und düsterer Stil Pro: cooles Boss-Design

cooles Boss-Design Pro: simples, aber befriedigendes Kampfsystem

simples, aber befriedigendes Kampfsystem Pro: cleveres Leveldesign

cleveres Leveldesign Pro: abwechslungsreiche Gegnertypen

abwechslungsreiche Gegnertypen Pro: etliche Waffen, Rüstungen und Zauber

etliche Waffen, Rüstungen und Zauber Contra: optisch nur wenig Abwechslung

optisch nur wenig Abwechslung Contra: Talentbaum unübersichtlich

Talentbaum unübersichtlich Contra: gnadenloses Spielprintzip kann frustrieren

gnadenloses Spielprintzip kann frustrieren Contra: Charaktere ohne Wiedererkennungswert

Lindas kompletten Test könnt ihr hier lesen:

Mehr Soulslike-Futter: Im Jahr 2022 erschien ein Nachfolger – Salt and Sacrifice. Der konnte die Kritiker*innen zwar nicht so überzeugen wie der erste Teil, im Angebot ist er im derzeitigen Sale dennoch (für 5,59 Euro statt 15,99 Euro). Wer PS Plus Extra abonniert hat, kann den Titel dort ohne zusätzliche Kosten zocken.

Habt ihr Salt and Sacrifice schon gespielt? Oder schlagt ihr jetzt im Sale zu?