Nur 4,24 Euro auf der Switch: Diesen Plattformer-Hit solltet ihr euch so günstig nicht entgehen lassen

Zum Jahreswechsel sprießen in den Online Stores wieder viele Rabattaktionen aus dem Boden. Dabei lohnt sich auch ein Blick in den eShop von Nintendo. Zu Neujahr gibt es dort wieder viele Spiele günstiger, darunter auch Gris, das wir euch an dieser stelle wärmstens empfehlen wollen.

Um dieses Nintendo eShop-Angebot geht es:

Im Angebot: Gris für Nintendo Switch

Gris für Nintendo Switch Preis: 4,24 Euro (vorher 16,99 Euro, also 75 Prozent günstiger)

4,24 Euro (vorher 16,99 Euro, also 75 Prozent günstiger) Genre: Puzzle-Plattformer

Puzzle-Plattformer Ende des Angebots: 8. Januar 2023

Übrigens: Im PlayStation Store bekommt ihr Gris gerade auch für die PS4/PS5 rabattiert, allerdings nur 50 Prozent günstiger (8,49 Euro). Auf der Xbox One und Xbox Series X/S gibt es derzeit kein Angebot für das Spiel. Das beste Schnäppchen macht ihr also aktuell im Nintendo eShop.

Darum lohnt sich Gris

1:22 Gris - Reveal-Trailer zeigt eine wunderschöne Märchenwelt ohne Gefahren

Release: 2018

2018 Plattform: Switch, PS4, PS5, PC, Mobile

Switch, PS4, PS5, PC, Mobile Genre: Jump&Run

Der Puzzle-Pattformer bietet euch nicht nur einen wirklich malerischen Look (der auch Teil des Gameplays ist) und einen wunderschönen Soundtrack, sondern erzählt damit auch ohne große Worte eine bewegende Geschichte – nicht umsonst hat es Gris auch in unsere Top 100-Liste der besten Videospielstorys geschafft.

In den gut vier Spielstunden, in denen wir lockeres Plattformer-Gameplay erleben, kämpfen wir uns in der Rolle des Mädchen Gris durch ein Tal und entwickeln sie so wieder zu dem lebensfrohen Menschen, der sie eins war. Sicherlich kein Spiel für jede Stimmung, aber eine rührende Erfahrung, die sich lohnt.

Falls ihr noch mehr über Gris wissen wollt, schaut in unseren GamePro-Test rein:

10 1 Gris im Test Malerisches Meisterwerk

Welche Spiele sich sonst noch für die Nintendo-Konsole lohnen, könnt ihr in unserer Liste "Die 52 besten Nintendo Switch-Spiele aller Zeiten" nachlesen. Wollt ihr stattdessen lieber wissen, welche neuen Spiele für die Switch auf euch zukommen, werft einen Blick in unsere Switch-Releaseliste 2023.