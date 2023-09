Nur 5 Euro: One Piece Film Red ist nur dieses Wochenende besonders günstig im Kino zu sehen

Okay, am Wochenende ist zwar gutes Wetter, aber es gibt trotzdem viele gute Gründe dafür, ins Kino zu gehen!

Wann wart ihr das letzte Mal im Kino? Es wird höchste Zeit, wieder einmal in eines der guten, alten Lichtspielhäuser zu gehen! Dieses Wochenende eignet sich ganz besonders gut dafür: Beim Kinofest 2023 kostet nämlich jedes Ticket nur 5 Euro, egal für welchen Film ihr euch entscheidet. Alle großen Kinoketten machen mit und so bekommt ihr die perfekte Gelegenheit, Barbie, Oppenheimer oder den One Piece-Film RED nachzuholen.

Kinofest 2023: An diesem Wochenende könnt ihr alle Filme für nur 5 Euro sehen, auch One Piece RED

Darum geht's: One Piece startet nicht nur auf Netflix durch, sondern befindet sich auch als Anime- und Manga-Serie gerade auf einem absoluten Höhepunkt. Dazu kommt auch noch der neueste Kinofilm, den ihr dieses Wochenende besonders günstig auf der großen Leinwand schauen könnt. Jede Vorstellung kostet nur 5 Euro.

So funktioniert das Kinofest 2023: Am morgigen 9. September geht es los und das Ganze umfasst auch noch den 10. September. Ihr könnt also den ganzen Samstag und Sonntag im Kino verbringen und müsst pro Film nur 5 Euro zahlen. Die perfekte Chance also, um zum Beispiel One Piece RED, Barbie und Oppenheimer für nur 15 Euro zu gucken – so viel kostet manchmal nur eine einzige Kinokarte!

Wann? Am 9. und 10. September 2023

Am 9. und 10. September 2023 Wo? Alle großen Kinoketten machen mit, aber auch kleinere Kinos nehmen teil.

Alle großen Kinoketten machen mit, aber auch kleinere Kinos nehmen teil. Was? Alle Filme!

Alle Filme! Das kostet's: Jedes Ticket nur 5 Euro

Wann und wo läuft One Piece RED? Der neueste Kinofilm des One Piece-Franchises ist eigentlich schon im Oktober 2022 in den deutschen Kinos gestartet. Jetzt gibt es aber noch einmal die Chance, den Streifen auf der großen Leinwand mitzunehmen, noch dazu eben sehr viel günstiger.

Alle One Piece-Film RED-Vorstellungen mit Datum und Uhrzeit findet ihr hier bei unseren Kolleg*innen von Filmstarts.

So sieht der Kinofilm im Trailer aus:

1:00 One Piece Red startet am 13. Oktober in den deutschen Kinos

Jede Menge Infos rund um One Piece gibt es hier:

Aber auch abgesehen vom Kinofest 2023 und dem One Piece-Film RED ist aktuell sehr viel Bewegung in der Welt von One Piece. Der Manga bewegt sich unaufhaltsam auf das ganz große Finale zu und die Live Action-Adaption von Netflix mit echten Schauspieler*innen erfreut sich ebenfalls größter Beliebtheit. Eine zweite Staffel könnte sogar schon recht bald erscheinen.

Habt ihr durch das Kinofest Lust bekommen, wieder mal ins Kino zu gehen? Welchen Film guckt ihr euch an?