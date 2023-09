One Piece bricht Rekord auf Netflix und lässt sogar Wednesday hinter sich

Ruffy und seine Crew entern Platz 1 in zahlreichen Ländern.

One Piece ist einer der erfolgreichsten Real-Adaptionen eines Animes. Von der internationalen Presse erhält die Netflix-Serie viele positive Wertungen und auch die Fans zeigen sich sichtlich begeistert von der Umsetzung. Kein Wunder also, dass erste Fragen nach Staffel 2 laut werden.

Wie auf Flixpatrol (via kino.de) zu sehen ist, sprechen auch die Zahlen an Zuschauenden für sich. Netflix landet mit One Piece einen großen Hit und schlägt damit seinen eigenen Rekord, wie ein Blick auf die Statistik nun verrät.

One Piece: Landet in 84 Ländern auf Platz 1

One Piece katapultierte sich am Releasetag in 59 Ländern auf Platz 1 der meistgesehenen Serien auf Netflix. Am darauffolgenden Tag war die Live-Action-Adaption sogar in 84 Ländern die meistgesehene Serie.

Damit bricht Netflix seinen eigenen Rekord: Zuvor waren Wednesday und die vierte Staffel von Stranger Things die beliebtesten Serien des Streamingdienstes, da sie in 83 Ländern an der Spitze landeten.

Welche Ausnahmen gibt es? In den anderen Ländern, in denen One Piece nicht auf Platz 1 lag, war die Netflix-Serie „Who is Erin Carter?“ meist weiter vorne. Darin geht es um eine britische Lehrerin, die in Spanien in einen Raubüberfall verwickelt wird.

Am schlechtesten kam One Piece in Irland, Polen und Südkorea an. Hier landete One Piece „nur“ auf Platz 4 und musste sich koreanischen, polnischen und eben auch „Who ist Erin Carter?“ geschlagen geben. Trotzdessen ist One Piece weltweit gesehen ein gigantischer Hit.

Der Erfolg mag unter anderem dadurch kommen, dass die Netflix-Umsetzung lange vorausgeplant wurde. Die Serie befindet sich laut Oda schon seit 2016 in der Produktion, wie er in einer Nachricht im Mai 2023 verriet:

Doch erzählte er auch von den kulturellen Schwierigkeiten, die sich beim Dreh ergaben. Doch zum Schluss war er mit dem Endergebnis zufrieden, das wir nun bestaunen können.

Noch immer scheinen Fans von den acht Episoden von One Piece nicht loszukommen. Auch gestern noch war die Live-Action-Adaption in vielen Ländern auf Platz 1 der meistgesehenen Serien auf Netflix.

Dementsprechend ist die Chance hoch, dass weitere Arcs ihren Weg in die Serie finden werden. So könnten wir in Staffel 2 erstmals einen Blick auf Chopper, Vivi und Nico Robin bekommen.

Könnt ihr den Erfolg von One Piece nachvollziehen? Welche Serien hättet ihr weiter vorne gesehen?