Nur 99 Cent auf PS4/PS5: Schnappt euch noch schnell diesen Survival-Hit mit 90% Rabatt im PS Store-Sale

Lone Survivor ist eine kleine Horror-Survival-Perle.

Ihr seht es vielleicht schon am Bild, dass es sich bei Lone Survivor um ein pixeliges 2D-Spiel handelt. Trotz oder gerade deswegen entfaltet das Indie-Spiel eine ganz besonders unheimliche Atmosphäre. Jeder Fan von Horror und Survival, insbesondere Silent Hill, sollte es sich daher zumindest kurz anschauen – vor allem für einen fast unschlagbaren Preis von nur 99 Cent!

Um dieses Angebot geht's

Spiel/Version: Lone Survivor: The Director's Cut

Lone Survivor: The Director's Cut Angebotspreis: 0,99 statt 9,99 Euro

0,99 statt 9,99 Euro Rabatt: 90 Prozent

90 Prozent Angebot gültig bis: 22. Februar 2024 um 00:59 Uhr

22. Februar 2024 um 00:59 Uhr Wo? im PS Store

Top-Wertungen: Lone Survivor kommt nicht nur auf Steam sehr gut weg, sondern kann sich ebenso auf Metacritic mit hohen Wertungen schmücken. Auf dem PC erreicht es einen Metascore von 81, auf der PS3 erreicht das Spiel sogar eine 84. Eine Wertung für die PS4-Version gibt es nicht. Gelobt wird vor allem die fesselnde Atmosphäre und das intensive Spielgefühl in die menschliche Psyche.

Lone Survivor ist ein Indie-Geheimtipp für Silent Hill-Fans

1:43 Lone Survivor - Trailer zum Indie-Horror - Trailer zum Indie-Horror

Genre: Horror-Survival-Adventure

Horror-Survival-Adventure Erstveröffentlichung: 24. April 2012 auf PC

Darum geht's: Das Spiel heißt zwar Lone Survivor und macht damit schon deutlich, dass unser Masken-tragender Protagonist während einer Seuche alleine überleben muss, er trifft aber dennoch immer wieder auf andere Menschen. Die verhalten sich aber allesamt seltsam und verschwinden manchmal einfach. Handelt es sich also vielleicht um Geister, oder bildet er sich das nur ein?

So spielt es sich: Wie für ein Survival-Spiel üblich, muss unser Held ab und an auch schlafen und etwas essen. Nebenbei erkunden wir mit ihm die vielen Räume des Anwesens und suchen nach wichtigen Gegenständen, die uns weiterbringen. Aber Achtung vor den Mutanten! Die können wir zwar mit einer Pistole bekämpfen, aber die Ressourcen sind knapp. Manchmal ist also leises Vorgehen die bessere Wahl.

Kennt ihr Love Survivor bereits, hab es aber nie gespielt? Schlag ihr zu und holt es zu diesem Preis nach? Schreibt uns eure Meinung zum Spiel gerne in die Kommentare.