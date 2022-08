Nur 99 Cent im PS Store: Diesen Horror-Geheimtipp für Silent Hill-Fans gibt's mit 90% Rabatt

Lone Survivor hat schon einen sehr speziellen Look. Das ist nicht nur ein Spiel mit Pixeloptik, sondern die Pixel, samt Schrift, wirken extragrob und verwaschen. Dazu kommen Nebel und harte Lichteffekte. Aber gerade das, was gewöhnungsbedürftig sein kann, macht für mich bisher die Stärke des Spiels aus - Denn es kann durchaus gruselig sein, nicht alles so genau erkennen zu können und das Kopfkino spielen zu lassen.



Dazu kommt eine Geräuschkulisse, die ich als Mix aus überraschend funkiger 80s-Musik und Soundterror bezeichnen würde. Letzteres ist eines der Elemeten, das sofort (äußerst positive) Silent Hill-Flashbacks bei mir auslöst. Das ist aber nur ein Beispiel. Auch die Karte und die Gespräche, die sich immer seltsam "off" anfühlen, erinnern mich an die Reihe.



Ich hatte mich bisher nicht an das Spiel herangewagt, weil ich nicht sicher war, ob es mir mit der Kombi aus Optik, Sounds und Mechaniken nicht zu anstrengend ist. Für einen knappen Euro habe ich es mir nun aber vorgenommen und ich bin zwar noch nicht weit gekommen, von der Atmosphäre jedoch ziemlich angetan. Besonders mag ich, wie mein Charakter sich in den Schatten vor Mutanten versteckt und seine Pupillen dabei von rechts nach links wandern. Retro-Grusel pur! Der Stil hat zudem den Vorteil, dass das Spiel völlig zeitlos wirkt, obwohl es natürlich schon einige Jahre auf dem Buckel hat.