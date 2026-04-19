Nur bis morgen: 77 Zoll OLED 4K-Fernseher zum besten Preis aller Zeiten im Amazon-Angebot!

Diesen 77 Zoll großen OLED-Fernseher könnt ihr bei Amazon gerade für ein Drittel seines ursprünglichen Preises abstauben!

Bei Amazon könnt ihr euch gerade einen riesigen OLED 4K-Fernseher zum laut Vergleichsplattformen besten Preis aller Zeiten sichern: Der 77 Zoll große LG OLED B59 ist gerade ohnehin schon 66 Prozent günstiger im Vergleich zum Release-UVP, zudem bekommt ihr derzeit an der Kasse noch mal 50€ Extra-Rabatt obendrauf. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Alternativ findet ihr das Angebot übrigens auch bei MediaMarkt, dort müsst ihr euch allerdings bei myMediaMarkt anmelden, um den besten Preis zu bekommen. Da die Aktion bei MediaMarkt nur bis 9 Uhr am Montagmorgen läuft und Amazon vermutlich nur mit dem Konkurrenten mitgezogen ist, solltet ihr damit rechnen, dass der Deal dann auch dort endet.

120Hz & perfektes Schwarz: Das bietet der riesige OLED 4K-TV!

Hier die Maße des 77 Zoll großen LG OLED B59, damit ihr wisst, ob ihr genügend Platz für den riesigen 4K-TV habt.

Mit dem LG OLED B59 bekommt ihr die hohe Bildqualität, die OLED-Fernseher generell bieten, zu einem vergleichsweise günstigen Preis. OLED-TVs verfügen über selbstleuchtende Pixel, weshalb sie keine Hintergrundbeleuchtung brauchen. Dadurch können sie perfektes Schwarz darstellen und unendlich hohen Kontrast erreichen.

OLED-Displays können zudem die Helligkeit jedes Pixels einzeln regulieren oder sie sogar ganz abschalten, anders als gewöhnliche Fernseher, die nur verschiedene Filter über ihre Hintergrundbeleuchtung legen können. Das bedeutet, dass OLED-TVs helle Details in dunklen Szenen viel besser hervorheben können, wodurch ihr Dinge erkennen könnt, die bei billigen TVs praktisch unsichtbar sind.

Der LG OLED B59 ist sehr schlank und kann deshalb gut an die Wand gehängt werden, eine entsprechende Halterung vorausgesetzt.

Im Vergleich zu LGs teureren OLED-Fernsehern wie dem C5 und G5 verfügt der B5 zwar über den schwächeren Bildprozessor und auch über die geringere Spitzenhelligkeit. Mit rund 800 cd/m2 wird er jedoch noch immer fast dreimal so hell wie gewöhnliche Low-Budget-TVs. Das genügt, um Farben mit HDR ordentlich zum Strahlen bringen zu können.

Auch beim Gaming bietet der LG B59 auf dem Papier zwar etwas weniger als der C5 oder G5, da ihr hier ein 120Hz-Display im Vergleich zu 144Hz bei den High-End-Modellen bekommt. Die PS5 und die Xbox Series X schaffen jedoch ohnehin nicht mehr als 120 fps bei 4K-Auflösung (und selbst das nur selten). Wenn ihr mit der Konsole spielt, werdet ihr hier also bestens bedient. Nur dann, wenn ihr einen wirklich starken Gaming-PC besitzt und das Maximum herausholen wollt, braucht ihr ein teureres Modell.

Ansonsten ist der LG OLED B59 optimal fürs Spielen geeignet: Der Input Lag ist extrem niedrig, bei 5 bis 6 ms werdet ihr keine Verzögerung eurer Eingaben wahrnehmen. Zudem werden wichtige Gaming-Features unterstützt: Durch VRR wird die Framerate des TVs mit der Konsole synchronisiert, um Screen Tearing zu verhindern. ALLM sorgt dafür, dass beim Spielen automatisch der Modus mit der geringsten Latenz verwendet wird.