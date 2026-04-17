Wer diese Spiele kennt, kennt Mario: 14 Nintendo-Hits, die euch tief ins Mario-Universum eintauchen lassen!

Lust darauf, tiefer ins Mario-Universum einzutauchen? Dann haben wir hier die richtigen Spiele für euch!

Mario hat aktuell mal wieder einen Höhenflug: Durch den Super Mario Galaxy Film ist der akrobatische Klempner gerade noch beliebter als ohnehin schon, zudem feiert Nintendo noch immer das 40. Jubiläum von Super Mario! Eine gute Gelegenheit also, mal ein paar der besten Mario-Spiele für Switch und Switch 2 oder sogar die Klassiker aus früheren Generationen nachzuholen.

Deshalb haben wir euch 14 der besten Mario-Spiele herausgesucht (darunter 10 Hits für Switch und Switch 2 sowie 4 Retro-Klassiker), und zwar nicht nur solche, die perfekt zum Film passen, sondern eine bunte Auswahl, die euch die ganze Vielfalt des Mario-Universums erleben lässt, das sich in den letzten gut 40 Jahren entwickelt hat. Hier erwarten euch also nicht nur Tipps für Neueinsteiger, sondern auch für Mario-Veteranen, die schon fast alles kennen:

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2

2:21 Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 im Trailer

Autoplay

Falls es der Super Mario Galaxy-Film ist, der in euch gerade die Lust auf Mario-Spiele geweckt hat, dann sind die Switch-Neuauflagen der beiden Super Mario Galaxy-Spiele natürlich die naheliegende Wahl. Durch diese bekommt ihr die beiden Klassiker, die beide im Original bei 97 Punkten auf Metacritic stehen, in einer verbesserten Version mit höherer Auflösung. Auf Switch 2 ist im TV-Modus sogar 4K möglich.

Bei beiden Spielen handelt es sich um 3D-Platformer, die sich nicht zuletzt durch ihr kreatives Leveldesign und ihre ebenso bunten wie abwechslungsreichen Welten auszeichnen. Mit Mario und dem Sternenkind Luma reist ihr quer durchs Weltall und erkundet die verschiedensten Galaxien, von der Eisvulkan-Galaxie übers Honigbienenkönigreich bis zur Wattewolken-Galaxie. Im zweiten Teil dürft ihr dabei auch auf Yoshi reiten.

Wenn ihr euch beide Spiele zusammen in dem oben verlinkten Bundle holt, kommt ihr günstiger weg als beim Einzelkauf. Ihr könnt sie euch jedoch auch getrennt voneinander im Nintendo eShop schnappen:

Yoshi and the Mysterious Book

3:36 Yoshi and the Mysterious Book: Neuer Trailer zeigt, wie der Switch 2-exklusive Platformer funktioniert - und verrät das Release-Datum

Falls ihr hingegen nach einem brandneuen Spiel aus dem Mario-Universum sucht, solltet ihr Yoshi and the Mysterious Book im Auge behalten, das am 21. Mai erscheint. Es handelt sich dabei um einen Puzzle-Platformer, der sich um eine mysteriöse Enzyklopädie dreht, welche das Wissen über allerhand skurrile Kreaturen sammelt. Indem Yoshi direkt in die Buchseiten eintaucht und mit den Wesen experimentiert, kann er die Enzyklopädie mit neuen Erkenntnissen füllen.

So probiert ihr etwa aus, was passiert, wenn man bestimmte Pflanzen an die Kreaturen verfüttert, auf sie draufspringt oder sie sogar frisst. Die Ergebnisse eröffnen dann oft neue Wege und Möglichkeiten zu weiteren Experimenten, etwa wenn ihr ein Wesen dazu bringt, Luftblasen auszustoßen, in denen ihr nach oben schwebt und dort neue Gebiete mit anderen Pflanzen findet. Je mehr Wissen Yoshi sammelt, desto mehr Buchseiten und neue Kreaturen werden freigeschaltet.

Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel-Park

4:58 Zusätzliches Areal, Rosalina und mehr: Video stellt die Neuerungen der Switch 2-Version von Super Mario Bros. Wonder vor

Das Switch-Meisterwerk Super Mario Bros. Wonder, das in unserem GamePro-Test stolze 92 Punkte abgestaubt hat, ist erst Ende März in einer Neuauflage für Switch 2 erschienen. Diese bringt neben technischen Verbesserungen durch die Erweiterung „Gemeinsam im Bellabel-Park“ auch viele Zusatzinhalte mit. So liefert die neue, wie ein Freizeitpark aufgebaute Attraktionenwelt 17 Minispiele für den lokalen Mehrspieler-Modus und 6 Minispiele für den Online-Multiplayer.

Mit Rosalina und Luma aus Super Mario Galaxy bekommt ihr außerdem zwei neue spielbare Charaktere und im Toad-Trainingslager werden neue, auf den Leveln des Hauptspiel basierende Herausforderungen geboten. Auch das erneute Spielen der Kampagne lohnt sich, weil ihr dort nun die Verstecke der sieben Koopalinge finden und zudem mit dem Superblumentopf, der euch in eine Blume verwandelt, auf ein neues Power-up zurückgreifen könnt.

Schon die ursprüngliche Version des 2D-Platformers hat durch seine kreativen Power-ups wie den Bohrerpilz und die Verwandlung in einen Elefanten sowie natürlich durch die namensgebende Wunderblume, die das Spiel buchstäblich auf den Kopf stellen kann, gepunktet. Falls ihr das Switch-Original schon besitzt, braucht ihr die Switch 2-Version übrigens nicht noch einmal zu kaufen, sondern könnt euch im Nintendo eShop ein günstigeres Upgrade Pack holen.

Super Mario Odyssey

7:43 Super Mario Odyssey - Test-Video zum Jump&Run-Hit für Nintendo Switch - Test-Video zum Jump&Run-Hit für Nintendo Switch

Mit 97 Punkten auf Metacritic gehört Super Mario Odyssey zu den besten Switch-Spielen überhaupt. Es handelt sich um einen klassischen 3D-Mario-Platformer im Stil von Super Mario Galaxy, allerdings mit einem cleveren neuen Gameplay-Kniff: Durch den Hut namens Cappy kann Mario die Kontrolle über andere Charaktere übernehmen. Außerdem halten die 17 Welten, die vom Pilzkönigreich übers Wolkenland bis zu Bowsers Land reichen, viele Überraschungen bereit.

Ihr dürft zum Beispiel einen gigantischen T-Rex steuern oder hüpft im Stil eines 2D-Marios über Wandmalereien. Daneben werden viele kleine Rätsel und Minispiele wie Angeln oder Seilspringen und natürlich die üblichen spektakulären Bosskämpfe geboten. So tretet ihr etwa gegen einen riesigen Tausendfüßler an. Falls ihr eine Switch 2 besitzt, bekommt ihr übrigens ein kostenloses Update, dass das ohnehin schon hübsche Spiel noch schöner macht.

Mario Tennis Fever

2:39 Mario Tennis Fever angekündigt - hat die meisten Charaktere der Seriengeschichte

Lust auf ein Mario-Sportspiel mit vielen abgedrehten Ideen? Dann können wir euch das erst im Februar erschienene Mario Tennis Fever empfehlen. In diesem treten 38 spielbare Charaktere, von denen jeder über eigene Stärken und Schwächen verfügt, in spannenden Matches gegeneinander an. Zudem stehen euch 30 verschiedene Fever-Schläger zur Verfügung, mit denen ihr Spezialschläge ausführen und etwa den Boden einfrieren, Gegner schrumpfen und Klone erschaffen könnt.

Neben verschiedenen lokalen und Online-Multiplayer-Modi werden auch umfangreiche Solo-Inhalte geboten: So gibt es eine eigene Story-Kampagne, in der Mario und seine Freunde in Kleinkinder verwandelt werden und nun mithilfe ihrer Tennisschläger und -bälle Monster besiegen müssen, um ihre alten Körper zurückzubekommen. Im Missionstürme-Modus müsst ihr zudem die verschiedensten Herausforderungen meistern, um die Türme zu erklimmen.

Luigi's Mansion 3

3:36 Luigi's Mansion 3 - Geisterhaftes Gameplay im Trailer

Luigi’s Mansion 3 schickt den furchtsamen Klempner erneut auf Geisterjagd: Nachdem Mario, Peach und die Toads in ein Spukhotel gelockt und vom bösen König Buu Huu in Gemälde eingesperrt wurden, eilt Luigi zu ihrer Rettung. Dabei steht ihm mit dem Schreckweg F-LU eine Art Staubsauger für Geister zur Verfügung. Allerdings lässt sich nicht jeder Geist widerstandslos einsaugen, manche muss Luigi deshalb erst durch die Luft wirbeln oder mit dem Stroboblitz betäuben.

Die verschiedenen Stockwerke des Hotels haben allesamt ihren ganz eigenen Stil und sind beispielsweise wie ein Piratenschiff, ein mittelalterliches Schloss oder das Innere einer Pyramide gestaltet. Für Abwechslung ist also gesorgt, zumal es neben der Kampagne, die ihr allein oder im Koop spielen könnt, auch noch verschiedene Multiplayer-Modi gibt, durch die ihr gemeinsam auf Geisterjagd geht oder in Teams gegeneinander antretet.

Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV

2:02 Super Mario Party Jamboree im Trailer

Schon das ursprüngliche Super Mario Party Jamboree war mit 110 Minispielen, stolzen sieben Spielbrettern und dem neuen Online-Modus Bowserathlon für bis zu 20 Spieler*innen der bislang umfangreichste Teil der berühmten, seit 28 Jahren laufenden Partyspiel-Reihe. Mit der Switch 2-Version, welche neben technischen Verbesserungen wie höherer Auflösung auch die Erweiterung Jamboree TV mitbringt, ist der Umfang jetzt noch einmal deutlich gewachsen.

Es gibt 20 zusätzliche Minispiele, welche die neuen Switch 2-Features wie die Maussteuerung oder das integrierte Mikrofon nutzen, und auch neue Modi: Auf der Bowser-Bühne nehmt ihr an einer Spielshow mit Bowser als Moderator teil und mit der Jubelbahn gibt es einen weiteren Koop-Modus, der euch durch fünf abwechslungsreiche Level rasen lässt. Im Standard-Modus könnt ihr jetzt zudem neue Regeln für die bekannten Spielbretter festlegen.

Mario Kart World

9:24 Mario Kart (Open) World im Test

Mit Mario Kart World für Switch 2 bietet die Rennspiel-Reihe, die seit über 30 Jahren ein fester Teil des Mario-Universums ist, erstmals eine richtige, frei erkundbare Open World. Zwar gibt es weiterhin traditionelle Rundkurse, doch nun könnt ihr auch die Welt um sie herum frei erkunden. Im Grand-Prix-Modus ist der Weg von einem Kurs zum nächsten sogar Teil des Wettbewerbs und die K.-o.-Tour nutzt den Platz für lange Kurse, bei denen nach jeder Etappe die schwächsten Fahrer aussortiert werden.

Es gibt auch spielerische Neuerungen wie den Powersprung, durch den ihr Hindernisse überwinden und auf andere Streckenteile springen könnt, und die Möglichkeit, an Wänden entlangzufahren. Ansonsten setzt Mario Kart World erneut auf die bekannten Stärken: In den Rennen könnt ihr euch mit verschiedenen Items einen Vorteil sichern und eure Gegner sabotieren. Außerdem gibt es natürlich wieder die beliebten Ballonschlachten, die sich ganz auf den Kampf konzentrieren.

Princess Peach Showtime!

7:58 Der große Auftritt ihrer Majestät - Princess Peach: Showtime!

Mit Princess Peach: Showtime! hat die berühmte Prinzessin ihr erstes eigenes Switch-Spiel bekommen, und dieses punktet vor allem durch seine spielerische Vielfalt. Als die Schurkin Grape eine Theatervorstellung kapert, betritt Peach selbst die Bühne, um sie zurückzuerobern. In den 30 Leveln schlüpft sie hierfür in zehn verschiedene Verkleidungen, die alle mit unterschiedlichen Fähigkeiten und ihrem ganz eigenen Gameplay verbunden sind.

Als Fechterin oder Kung-Fu-Kämpferin steht beispielsweise die Action im Vordergrund, während ihr als Ninja oder Meisterdiebin eher still und heimlich unterwegs seid. Als Detektivin sucht ihr nach Hinweisen und klärt Verbrechen auf und als Eiskunstläuferin führt ihr kunstvolle Pirouetten und Sprünge aus. Zwischendurch warten zudem immer wieder kreative Bosskämpfe auf euch. Wer erst mal Probe spielen will, findet im Nintendo eShop eine kostenlose Demo.

Große Mario-Klassiker nachholen mit Nintendo Switch Online!

Mit Nintendo Switch Online könnt ihr große Mario-Klassiker aus früheren Konsolengenerationen nachholen.

Falls ihr nicht nur die neuen Switch- und Switch 2-Spiele spielen, sondern auch die Mario-Klassiker aus früheren Konsolengenerationen nachholen wollt, könnt ihr das leicht mit Nintendo Switch Online tun. Schließlich enthält schon das Basis-Abo eine riesige Auswahl an Spielen, die vom NES, SNES und Game Boy stammen. Mit dem Erweiterungspaket kommen auch noch Spiele vom N64, Game Boy Advance, Virtual Boy und Sega Mega Drive dazu, auf Switch 2 steht euch zudem eine Auswahl an GameCube-Titeln zur Verfügung.

Hier nur ein paar Beispiele für Mario-Hits, bei denen sich das Nachholen auf jeden Fall lohnt:

Super Mario 64

Super Mario 64 hat Mario ins 3D-Zeitalter geführt.

Das im NSO-Erweiterungspaket enthaltene Super Mario 64 ist das Spiel, das die Mario-Platformer ins neue 3D-Zeitalter geführt hat, und war auch darüber hinaus wegweisend für das gesamte Genre. In dem Jump&Run reist ihr durch die Gemälde im Pilzpalast in bunte, fantastische Welten. Bei deren Erforschung zeigt sich Mario erstaunlich beweglich, selbst im Vergleich zu früheren Mario-Spielen: Mit Saltos und Wandsprüngen überwindet er Hindernisse und Gegner, wenn er nicht sogar mit weißen Flügeln durch die Luft gleitet.

Super Mario World

Super Mario World ist auch nach heutigen Maßstäben noch ein hervorragendes 2D-Jump&Run.

Das 1990 erschienene Super Mario World war ein Launch-Titel des SNES und das meistverkaufte Spiel der Konsole. Der Jump&Run-Meilenstein nutzte die Möglichkeiten des SNES bereits derart gut aus, dass es mit seiner Pixel-Grafik selbst heute noch gut aussieht und sich vor allem nach wie vor hervorragend spielt. Es ist übrigens auch das erste Spiel, in dem der Dinosaurier Yoshi auftaucht. Yoshi unterstützt Mario, indem er ihm als Reittier dient und seine Gegner frisst.

Super Mario Bros. 3

Die Tanuki-Verwandlung ist eine der neuen Ideen von Super Mario Bros. 3.

Wenn ihr noch weiter in die Vergangenheit reisen wollt, könnt ihr mit Super Mario Bros. 3 eines der besten Spiele der NES-Ära nachholen. In dem 2D-Platformer hüpft und kämpft ihr euch durch acht Welten, um sie von Bowser und seinen sieben Koopalingen zu befreien. Neu im Vergleich zu den beiden ebenfalls im NSO-Abo enthaltenen Vorgängern ist, dass Mario klettern, Gegenstände werfen und sich in Tanuki-Mario verwandeln kann, um seinen Schwanz als Waffe oder Propeller einzusetzen.

Mario & Luigi: Superstar Saga

Mario & Luigi: Superstar Saga hat die bis heute laufende Rollenspiel-Reihe gestartet.

Das vom Game Boy Advance stammende Mario & Luigi: Superstar Saga ist das erste Spiel der Rollenspiel-Reihe, die noch immer läuft und mit Mario & Luigi: Brothership inzwischen einen Switch-Nachfolger bekommen hat. Im ersten Teil reisen Mario und Luigi ins Bohnenland, um Prinzessin Peachs Stimme, die ihr von einer Hexe gestohlen wurde, zurückzuholen. Der besondere Gameplay-Kniff dabei: Ihr steuert beide Brüder gleichzeitig, für jeden ist ein eigener Aktions-Button auf dem Controller reserviert.

Viele weitere Mario-Spiele mit Nintendo Switch Online spielen!

In Nintendo Switch Online und dem Erweiterungspaket findet ihr noch viele weitere Mario-Spiele, etwa das N64-Rollenspiel Paper Mario, das Puzzlespiel Dr. Mario oder den Rennspiel-Klassiker Super Mario Kart. Davon abgesehen hat das Abo auch noch hunderte andere Spieleklassiker zu bieten. Die Übersicht über sämtliche in Nintendo Switch Online und dem Erweiterungspaket enthaltenen Spiele findet ihr hier:

Nintendo Switch Online gibt's schon ab 1,67€ pro Monat!

Nintendo Switch Online ist für all die Vorteile, die der Abo-Service bietet, erstaunlich günstig.

Bedenkt man, dass Nintendo Switch Online neben den enthaltenen Spielen noch weitere Vorteile wie Online-Multiplayer, Cloud Saves und Spiele-Soundtracks über die Nintendo Music App bietet, ist der Abo-Service erstaunlich günstig. Das gewöhnliche Monatsabo kostet 3,99€. Mit dem Jahresabo kommt ihr aber noch viel günstiger weg, denn dieses bekommt ihr schon für 19,99€, also auf den Monat umgerechnet für nur 1,67€.

Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket bekommt ihr für 39,99€, also für 3,34€ auf den Monat gerechnet. Mit der Familienmitgliedschaft könnt ihr noch zusätzlich sparen, denn diese können sich bis zu acht Accounts miteinander teilen. In diesem Fall zahlt ihr 34,99€ pro Jahr für das Basis-Abo oder 69,99€ pro Jahr für das Abo mit dem Erweiterungspaket. Falls ihr NSO erst mal ausprobieren wollt, gibt es zudem eine kostenlose siebentägige Testmitgliedschaft. Hier erfahrt ihr mehr: