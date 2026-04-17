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40 Jahre alte Reihe bekommt ihr erstes PS5-Spiel: Action-Legende kehrt nach 12 Jahren Pause zurück!

Eine der ganz großen Actionspiel-Reihen, die vor rund 40 Jahren auf dem NES begonnen hat, wird bald auf PS5, Xbox und Switch fortgesetzt. Jetzt könnt ihr euch das neue Spiel mit Preisgarantie sichern!

GamePro Deals
17.04.2026 | 13:19 Uhr


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Lange mussten wir auf ein neues Spiel dieser legendären Action-Reihe warten. Jetzt kehrt sie auf PS5, Switch und Xbox zurück. Lange mussten wir auf ein neues Spiel dieser legendären Action-Reihe warten. Jetzt kehrt sie auf PS5, Switch und Xbox zurück.

In diesem Jahr soll eine 40 Jahre alte, legendäre Actionspiel-Reihe endlich zurückkehren, mit einem brandneuen Spiel für PS5, Xbox und Switch – die erste echte Fortsetzung seit 2014! Einen konkreten Erscheinungstermin gibt es zwar noch nicht, trotzdem könnt ihr jetzt bereits bei Amazon vorbestellen und euch so die Preisgarantie sichern. Wenn das Spiel bis zum Release noch günstiger wird, zahlt ihr dadurch automatisch den besten Preis:

Fortsetzung einer Actionspiel-Legende jetzt schnappen!

Für alle, die sich fragen, was sie bis dahin spielen sollen, haben wir hier noch ein paar weitere große PS5-Neuerscheinungen für euch, die schon sehr viel früher kommen:

Peitsche, Vampire & Labyrinthe: Das ist die PS5-Fortsetzung der legendären Reihe!

Auch das neue Spiel der Castlevania-Reihe bietet wieder reichlich Action in finsteren Schlössern. Auch das neue Spiel der Castlevania-Reihe bietet wieder reichlich Action in finsteren Schlössern.

Es geht hier um Castlevania: Belmont's Curse, das erste wirklich neue Castlevania-Spiel seit Lords of Shadow 2 aus 2014. Belmont's Curse schließt allerdings nicht an das 3D-Castlevania an, sondern setzt den 2D-Klassiker Castlevania III: Dracula's Curse aus 1989 fort, und zwar sowohl spielerisch als auch bei der Story. Ihr spielt eine Nachfahrin von Trevor Belmont, die im Paris des Jahres 1499 Jagd auf Vampire und allerlei weitere Monster und Untote macht.

Neues Castlevania-Spiel jetzt für PS5 mit Preisgarantie sichern!

Nach allem, was bisher zu sehen war, scheint es sich um ein klassisches 2D-Metroidvania zu handeln, mit starkem Fokus auf den Kampf, aber auch mit labyrinthischen Leveln voller Geheimnisse und Rätsel, die zur Erkundung einladen. Neu ist, dass die Protagonistin noch akrobatischer unterwegs und die legendäre Peitsche noch wichtiger geworden ist als in den Vorgängern. Mit ihrer Hilfe schwingt ihr euch nun flink durch die Level und stürzt euch plötzlich von oben auf Gegner herab.

Mit der Peitsche schwingt ihr diesmal ungewöhnlich schnell durch die Level. Mit der Peitsche schwingt ihr diesmal ungewöhnlich schnell durch die Level.

Entwickelt wird das neue Castlevania übrigens von Evil Empire, die zuvor unter anderem an The Rogue Prince of Persia und dem Castlevania-DLC für Dead Cells gearbeitet haben. Konami hat sich also ein durchaus kompetentes Studio für ein 2D-Metroidvania ausgesucht. Ob diesem mit Castlevania: Belmont's Curse ein richtiger Hit gelingt, können wir natürlich noch nicht sagen, aber es wäre eine Überraschung, wenn nicht mindestens ein guter Vertreter des Genres dabei herauskommen würde.

Castlevania: Belmont’s Curse jetzt mit Preisgarantie sichern!
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