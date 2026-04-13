Die goldene Ära der Star-Wars-Spiele: Knights of the Old Republic, Jedi Knight & Co. gibt's jetzt supergünstig! 

Das Star Wars Heritage Pack vereint sieben geniale Klassiker der Gaming-Geschichte in einer einzigartigen Kollektion!

Genau dieses eingangs erwähnte Gefühl, diese pure Nostalgie gepaart mit zeitlosem Gameplay, könnt ihr euch jetzt gebündelt nach Hause holen. Mit dem Star Wars Heritage Pack für die Nintendo Switch hat Aspyr ein Paket geschnürt, das quasi meine gesamte Jugend (und wahrscheinlich auch eure) auf einer winzigen Speicherkarte vereint. Ihr bekommt satte sieben Spiele-Perlen, die das Genre-Spektrum von RPG über Taktik-Shooter bis hin zu rasanten Rennspielen komplett abdecken!

Knights of the Old Republic I & II: Die Krone der Rollenspiel-Zunft

23:51 KOTOR - Video-Rückblick zu Star Wars: Knights of the Old Republic

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Fangen wir mit den absoluten Schwergewichten an. Wenn wir über die "Hohe Republik" der Star-Wars-Spiele sprechen, kommen wir an Star Wars: Knights of the Old Republic (KotOR) und seinem Nachfolger The Sith Lords nicht vorbei. Für viele von uns (mich eingeschlossen) ist KotOR bis heute das beste Star-Wars-Spiel aller Zeiten. Warum? Weil BioWare hier Story-Telling bei Star-Wars-Spielen auf ein bis dato nie gekanntes Niveau gehoben hat.

Ich weiß noch genau, wie ich damals auf der Xbox zähneknirschend vor dem Fernseher saß und mich entscheiden musste: Bleibe ich der hellen Seite der Macht treu oder lasse ich mich von der dunklen Seite verführen? Die wendungsreiche Geschichte rund um Revan, Bastila und den Bürgerkrieg zwischen Jedi und Sith hat eine Tiefe, die viele moderne Produktionen alt aussehen lässt.

In Teil 2, The Sith Lords, wurde es dann noch düsterer und philosophischer. Auch wenn das Spiel damals mit einigen technischen Macken zu kämpfen hatte, ist es heute ein Must-Play für jeden, der eine packende Story zu schätzen weiß. Diese Spiele sind der Grund, warum wir das „Expanded Universe“ so sehr lieben.

Simon Berger Simon ist ein Kind der frühen 2000er und hat vermutlich mehr Zeit auf der Brücke der Ebon Hawk verbracht als auf irgendeinem anderen virtuellen Raumschiff. Sein Herz schlägt seit dem ersten Boot-Vorgang der originalen Xbox im Takt der Klonkriege – damals natürlich noch mit dem massiven „Duke“-Controller in den Händen. Sein Motto: „Ein Spiel ist erst dann ein Klassiker, wenn man die Musik schon beim Lesen des Titels im Kopf hört.“

Republic Commando: Brachialer Taktik-Shooter im Star-Wars-Universum

11:36 Republic Commando - Der tragischste Star-Wars-Shooter - Der tragischste Star-Wars-Shooter

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Ein Spiel, das in dieser Sammlung oft als Geheimtipp gehandelt wird, obwohl es unter Fans Kultstatus genießt, ist Star Wars: Republic Commando. Ich erinnere mich noch gut daran, wie überrascht ich damals war, als ich es auf der Xbox zum ersten Mal einlegte. Neben der legendären Halo-Reihe wurde Republic Commando zu einem meiner absoluten Shooter-Favoriten auf Microsofts erster Spiele-Konsole.

Ihr seid Boss, der Anführer einer Truppe von beinharten Klon-Elitesoldaten. Das Spiel hat eine extrem raue Atmosphäre, die fast schon an militärische Shooter erinnert, aber eben im Star-Wars-Universum. Das Visier-Interface, das sich bei Verschmutzung selbst reinigt, die kurzen, prägnanten Befehle an eure Brüder – das alles sorgt für eine Immersion, die man damals so noch nicht gesehen hatte. Wer die Klonkriege von ihrer rauesten Seite erleben will, kommt an diesem Titel nicht vorbei. „Vode An!“, sag ich da nur!

Die Spiele des Star Wars Heritage Packs im Überblick:

Star Wars: Knights of the Old Republic

Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords

Star Wars: Republic Commando

Star Wars: The Force Unleashed

Star Wars: Jedi Knight II: Jedi Outcast

Star Wars: Jedi Knight: Jedi Academy

Star Wars: Episode I Racer

Ein Muss für Padawane und Jedi-Meister gleichermaßen

Ob ihr diese Spiele nun damals wie ich auf der ersten Xbox verschlungen habt oder ob ihr eine völlig neue Generation von Star-Wars-Fans seid, die wissen wollen, warum wir „Alten“ immer so von der Vergangenheit schwärmen: Das Star Wars Heritage Pack ist eure Eintrittskarte in eine Ära, in der die Macht in Videospielen wirklich stark war. Und diese Eintrittskarte gibt's jetzt für kurze Zeit deutlich günstiger!

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