Nvidia bringt offenbar veraltete Grafikkarte zurück - weil ihr dank RAM-Knappheit sonst vielleicht gar keine GPU bekommen würdet

Die 3060 bekommt wohl bald ein Comeback.

Die anhaltend hohen RAM-Preise machen es vielen PC-Bauenden gerade so gut wie unmöglich, sich ihr Traum-Setup zu einem bezahlbaren Preis zusammenzustellen. Aber die gestiegenen Kosten scheinen 2026 nicht nur den Arbeitsspeicher zu betreffen, denn es wird auch mit einer Knappheit bei Grafikkarten gerechnet. Und eine fünf Jahre alte Grafikkarte soll diese laut einem Insider auffangen.

Nvidia plant offenbar mit einem Comeback der RTX 3060

Die RTX 3060 ist nach Angaben von Steam noch immer die beliebteste Grafikkarte in euren Rechnern. Vor fünf Jahren kam sie auf den Markt und sie wurde auch richtig lang produziert. Erst seit August 2024 wird sie nicht mehr hergestellt, ausgeliefert wurden ihre Restbestände aber bis ins Jahr 2025 hinein (via Computerbase).

31:56 Teurer als je zuvor: Fällt Gaming-Weihnachten dieses Jahr aus?

Autoplay

Liegt der Nvidia-Insider hongxing2020 richtig, plant der Tech-Gigant jetzt mit einer Wiederaufnahme der Produktion und hat diese bereits für das erste Quartal 2026 angesetzt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

In der Vergangenheit lag die anonym auf X (ehemals Twitter) postende Person schon häufiger mit ihren Angaben zu dem Grafikkarten-Hersteller richtig, weshalb die Aussage durchaus als glaubwürdig einzustufen ist.

Aber: Es handelt sich um ein gestreutes Gerücht, nicht um eine Tatsache. Eine offizielle Bestätigung von Nvidia fehlt bislang.

2026 wird mit einem angespannten GPU-Markt gerechnet

Der Grund für den möglichen Relaunch ist allem Anschein nach die massiv angestiegenen RAM-Preise. Infolge des KI-Hypes ist der Bedarf beim Arbeitsspeicher ins Unermessliche gestiegen. Allein OpenAI rechnet für 2026 damit, rund 40 Prozent der gesamten weltweiten RAM-Produktion zu benötigen.

Grafikkarten sind von der Problematik bislang nicht betroffen, da der spezielle Videospeicher grundsätzlich keine Notwendigkeit für KI-Operationen darstellt. Da die Hersteller von Speichermodulen ihre Fabriken aber gerade auf den Bedarf von KI-Firmen umstellen, wird mit einem starken Rückgang der Verfügbarkeit von VRAM für Grafikkarten gerechnet.

Nvidia selbst soll infolge der hohen KI-Hardware-Nachfrage die Produktion von Grafikkarten für Konsumenten zurückschrauben und neue Modelle gänzlich verschoben haben. Nils von GameStar Tech prognostiziert daher ein düsteres Hardware-Jahr für Spieler*innen:

Die 3060 ließe sich aufgrund ihres simpleren Aufbaus aber sozusagen kostengünstig "dazwischenschieben" und würde Nvidia nicht gänzlich vom GPU-Markt verschwinden lassen.

Was kann die RTX 3060 überhaupt noch?

Zu hoffen ist, dass sich Nvidia für die 3060-Variante mit 12 Gigabyte statt 8 Gigabyte entscheidet, um besser für höhere Auflösungen als 1080p und schickere Texturen gerüstet zu sein. Ein 12 Gigabyte-Comeback wäre sogar trotz der RAM-Krise realistisch, da der ältere GDDR6-Standard günstiger hergestellt werden kann und noch auf Lager ist.

Die 3060 ist sogar noch recht performant: In vielen aktuellen Spielen wie ARC Raiders schafft sie es selbst in 1440p noch auf annähernd 60 fps, in Kombination mit DLSS-Upscaling sogar darüber. Klar, für 4K reicht es in den meisten Fällen bei grafisch aufwendigen Spielen nicht mehr, aber sie wäre eine passable Übergangslösung.

Zumindest, sofern die 5060 oder die 5060ti mit 16 Gigabyte nicht mehr verfügbar sein sollten. Momentan ist das aber noch der Fall.

Plant ihr derzeit mit einem GPU-Upgrade? Lasst ihr eure Entscheidung von der RAM-Krise beeinflussen?