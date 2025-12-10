Läuft gerade Teurer als je zuvor: Fällt Gaming-Weihnachten dieses Jahr aus?
Teurer als je zuvor: Fällt Gaming-Weihnachten dieses Jahr aus?

Teurer als je zuvor: Fällt Gaming-Weihnachten dieses Jahr aus?

Lea Herfurtner, Jakob Erckert
10.12.2025 | 10:00 Uhr

Der Black Friday ist vorbei, aber die große Bescherung ist ausgefallen. Wer gehofft hatte, sich pünktlich zum Fest günstig einen neuen Gaming-PC zu bauen, reibt sich verwundert die Augen: Die Preise für Hardware kennen aktuell nur eine Richtung – steil nach oben.

Droht uns das teuerste Gaming-Weihnachten aller Zeiten? Und ist das nur eine kurze Phase oder die neue, bittere Realität für unser Hobby?

In dieser Folge des GameStar Talks blicken wir hinter die Kulissen einer Industrie, die gerade völlig Kopf steht. Denn während wir auf günstige Grafikkarten und Arbeitsspeicher warten, kaufen KI-Giganten wie Google und Meta den Markt leer. Dazu kommt der Schock: Traditionsmarken wie Crucial (Micron) ziehen sich aus dem Endkunden-Geschäft zurück.

Lea spricht mit dem Kopf hinter den Gamestar-PCs, Jakob Erckert, und dem Einkaufsleiter bei CSL-Computer, Sebastian Reese, über die allgemeinen Entwicklungen in der Branche und darüber, was Kunden nun tun können.

Das ist die Videoversion unseres GameStar Podcasts.
Mehr Videotalks findet ihr auf bei GameStar Talk – auch auf Youtube.

Was ist GameStar Talk?
GameStar Talk ist sozusagen die Videofassung des GameStar Podcasts und ein gemeinsames Angebot von GameStar, GamePro und MeinMMO. Wir wollen euch mit jedem Gespräch, mit jedem Video unterhalten und zugleich etwas Neues bieten: Neue Perspektiven, neue Einblicke, neues Wissen über Spiele und die Menschen, die sie entwickeln und spielen, sowie neue Seiten unserer Teammitglieder. Falls ihr Themenwünsche habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare!
