Nvidia will NPCs mit KI verbessern und Fans machen sich über das Ergebnis lustig: 'Sieht aus wie in Oblivion'

Nvidia Ace soll NPCs zum Beispiel auf uns reagieren lassen und ihre Aussagen weniger reptetitiv machen.

Die neue KI-Technik von Nvidia klingt auf dem Papier erst einmal recht vielversprechend: Memes wie der Pfeil im Knie aus Skyrim würden der Vergangenheit angehören, wenn NPCs stets auf uns reagieren und sich nicht irgendwann einfach immer nur noch wiederholen.



Aber es gibt offenbar noch einige Hürden und im Moment sieht Nvidia Ace noch nicht besonders beeindruckend aus. Im Gegenteil: Viele potentielle Fans fühlen sich eher an alte Spiele wie Elder Scrolls 4: Oblivion erinnert.

KI-Technik von Nvidia sieht aus wie Oblivion und das ist nicht als Kompliment gemeint

Darum geht's: Nvidia hat ein neues Video zum KI-Tool namens Nvidia Ace veröffentlicht. Das soll es ermöglichen, von einer sogenannten Künstlichen Intelligenz NPCs (also Nicht-Spieler-Charaktere) erstellen zu lassen. Die KI soll dann auch deren Interaktionen mit uns steuern und dafür sorgen, dass es zu mehr Immersion und weniger Wiederholungen kommt.

So sieht das dann aus: In dem Video könnt ihr euch eine ganze Reihe an verschiedenen NPC-Interaktionen ansehen. Zum Beispiel wird ein Dialog in drei verschiedenen Szenarien gezeigt: Jedes Mal sagt der NPC etwas anderes. Die KI soll einzelnen NPCs auch die verschiedensten Merkmale zuteilen und sie auf uns reagieren lassen können.

Was ist zu sehen? Das Ganze wirkt zwar einerseits relativ vielversprechend, wenn wir optimistisch bleiben. Andererseits passen die Bewegungen der Gesichter oft nicht zu dem Gesagten und die Animationen sehen noch ganz schön hölzern aus. Ob die NPC-Aussagen inhaltlich wirklich immer passen und nicht seltsam erscheinen, lässt sich wegen des fehlenden Kontexts leider gar nicht beurteilen.

Reaktionen fallen durchwachsen aus: Viele Zuschauer*innen zeigen sich dann auch wenig beeindruckt von dem Gezeigten. Die KI-Technik komme bei Weitem nicht an das heran, was aktuell mit Hilfe von echten Schauspieler*innen, Motion Capturing-Verfahren und gut geschriebenen Dialogen erreicht werden kann.

Hier liegt auch eines der Hauptprobleme, wofür KI-Verfahren wie dieses kritisiert werden: Das Ziel scheint es zu sein, genau diese Personengruppen in Zukunft arbeitslos zu machen. Das, wo sie Herzblut und Leidenschaft hinein stecken, soll idealerweise bald von einer Maschine erledigt werden, die vorher wahrscheinlich sogar noch mit den Werken derer gefüttert wurde, die sie ersetzen soll.

"Entwickler werden gezwungen werden, das zu nutzen, um nicht für Voice Acting und Story Writing bezahlen zu müssen. Nah. Bitte, Spiele-Industrie, wir wollen Spiele mit Seele."

In den Kommentaren unter dem Video heißt es aber nicht nur, dass das Gezeigte wie in Oblivion aussehe, sondern auch Starfield oder Mass Effect Andromeda werden als Vergleich herangezogen:

"LOL, dagegen sieht Starfield revolutionär aus." "Ich liebe es, wie Skyrim-Modder Nvidia ein Jahr voraus sind." "Animation und Uncanny Valley sind auf PS2-Level."

Oder, um es anders zu formulieren:

"Sie haben es wirklich perfekt hingekriegt, die Qualität von Charakteren in Bethesdas Singleplayer-Spielen zu erreichen, und das ist kein Kompliment."

Selbstverständlich gibt es aber auch Gegenstimmen, die die Technik bereits ziemlich überzeugend und spannend finden. Sollte das irgendwann tatsächlich konsistent und im großen Stil funktionieren, könnte es natürlich wirklich spaßig sein, wenn sich die Antworten und Reaktionen von NPCs in Open World-Spielen nie erschöpfen. Nichtsdestotrotz dürfte vielen Menschen weiterhin wichtiger sein, gut geschriebene Storys und Dialoge zu erleben.

Wie findet ihr die hier präsentierte KI-Demo von Nvidia? Wünscht ihr euch so etwas für Spiele?