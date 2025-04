Team aus Super-Fans baut seit 13 Jahren selbst ein Remaster von Oblivion, will es 2025 endlich veröffentlichen – Bethesda haut vorher einfach ein offizielles Unreal Engine 5-Remake raus

Seit Jahren arbeiten die Hobby-Entwickler*innen nun schon an Skyblivion.

Stellt euch vor, ihr arbeitet mehr als zehn Jahre in eurer Freizeit an einem riesigen Projekt, um ein geliebtes Spiel in die neue Generation zu verfrachten und kurz vor dem Release bringt der Original-Entwickler einfach ein offizielles Remaster auf den Markt. Ziemlich genau das ist den Machern von Skyblivion passiert. Ihre Arbeit aufgeben wollen sie deshalb aber trotzdem nicht.

Skyblivion wird weiterentwickelt und Bethesda gefällt's

Darum geht's: Seit 2012 (!) arbeiten rund 100 Hobby-Entwickler*innen an einer Skyrim-Mod, die sämtliche Inhalte von The Elder Scrolls 4: Oblivion in die neuere Engine verfrachten und das Spiel in vielen Punkten verbessern soll.

Oblivion: Das Remaster ist real und zeigt im Release-Trailer das Gameplay im neuen Look

Diese Mod trägt den Titel Skyblivion und soll noch in diesem Jahr für den PC erscheinen. Fans erwartet wohl ein liebevoll und kleinteilig ausgearbeitetes Remake des Rollenspiel-Klassikers.

Schon vor einigen Wochen kamen allerdings erste Gerüchte auf, dass Bethesda wohl selbst an einem Remake oder Remaster von Oblivion arbeitet. Diese wurden dann vor Kurzem bestätigt und Oblivion Remastered wurde am 22. April 2025 für den PC, die Xbox Series X/S und die PS5 veröffentlicht.

Das Ende von Skyblivion? Die jahrelang entwickelte Skyrim-Mod wird also gewissermaßen nicht mehr gebraucht und dürfte rein technisch auch nicht mit der Unreal Engine-5-Neuauflage von Bethesda mithalten können.

Aufgeben wollen die Entwickler*innen aber trotzdem nicht. In einem aktuellen Reddit-Post richten sie hoffnungsvolle Worte an ihre Community.

Sie schreiben darin, dass dies ein "großartiger Tag für alle Oblivion-Fans" sei und schließen sich selbst damit ganz offenbar mit ein.

Weiter berichten sie, dass sie schon länger Kontakt zu Bethesda hätten und dass das Studio keinerlei Interesse daran hat, das Projekt in irgendeiner Form zu behindern oder zu stoppen. Als Geste guten Willens haben sie sogar das komplette Mod-Team mit Gratis-Keys für Oblivion Remastered versorgt.

Die Arbeit an Skyblivion wird fortgesetzt und soll noch in diesem Jahr ein Ende finden. Man sei der Überzeugung, dass es Raum für beide Versionen gibt und am Ende die Fans nur profitieren können.

In den Kommentaren gibt es viel Unterstützung. Einige Fans behaupten, dass sie die Entwicklung der Mod schon so lange verfolgen, dass sie gar kein Interesse an einem offiziellen Remaster mehr haben.

Auf der anderen Seite wird auch hervorgehoben, dass so glücklicherweise auch Konsolen-Spieler*innen eine verbesserte Version von Oblivion genießen können. Skyblivion wird nämlich PC-exklusiv sein,

