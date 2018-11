Wir dürfen uns auf ein brandneues RPG von Obsidian Entertainment freuen. Wie Showmaster Geoff Keighley jetzt nämlich verraten hat, soll das neue Spiel der Fallout: New Vegas-Macher auf den Game Awards 2018 angekündigt werden.

Was uns dabei erwartet? Noch wissen wir nicht allzu viel. Die ersten Teaser auf der offiziellen Obsidian-Website geben uns aber bereits Spielraum für Spekulationen.

Was ist auf der Website zu sehen? Öffnen wir die Obsidian-Seite, dann springt uns ein Countdown entgegen, der zu den Game Awards am 7. Dezember endet.

Dann soll das Spiel angekündigt werden. Dort sehen wir den Schriftzug "A Special Message" (eine besondere Nachricht) sowie ein Logo mit dem Titel "Spacer's Choice" und dem Bild eines Raumschiffes. Klingt ganz danach, als ob uns hier ein SciFi-Rollenspiel erwartet.

Ebenfalls zu sehen ist das Artwork einer Waffe, deren Design an das retrofuturistische SciFi-Setting der Fallout-Spiele erinnert. Das mögliche Setting des Spiels kommt nicht von ungefähr. Laut Kotakus Jason Schreier zeichnen nämlich die beiden Fallout 1-Designer Tim Cain und Leonard Boyarsky dafür verantwortlich.

Ein neues Fallout braucht ihr übrigens nicht erwarten. Bethesda hat gerade erst Fallout 76 herausgebracht und ist nicht am kommenden Obsidian-Projekt beteiligt.

Mit Sicherheit wissen wir nämlich, dass das Obsidian-RPG von Private Division, der Indie-Sparte von Take-Two, vertrieben wird. Obwohl Microsoft das Studio aufgekauft hat, springen die Xbox-Macher nicht als Publisher ein. Inwiefern Microsoft an dem Titel beteiligt ist, wird sich zeigen.

Möglicherweise erscheint das RPG als Multiplattform-Titel, also für PS4, Xbox One und PC, weil es entwickelt worden sein dürfte, bevor Microsoft Obsidian aufgekauft hat.

Denn ebenfalls sicher ist, dass es sich hier keinesfalls um ein Mobile-Spiel handelt, Diablo Immortal-Kritiker dürfen aufatmen. Geoff Keighley hat das bereits auf Twitter bestätigt.

Don't miss the global premiere and announcement of the upcoming RPG by @Obsidian and @PrivateDivision at @TheGameAwards streaming live everywhere next Thursday, December 6 at 9 PM ET / 6 PM PT. #WorldsWillChange pic.twitter.com/LjW8GmdwcB