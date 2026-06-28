Ocarina of Time: Der kontroverseste Zelda-Song hat eine spannende Geschichte - darum wurde er nachträglich ausgetauscht

Wusstet ihr, dass es eine Änderung am Soundtrack von Ocarina of Time gegeben hat?

Auf einigen wenigen NTSC-Versionen des Original-Zelda-Spiels Ocarina of Time für den N64 hat der Feuertempel einen anderen Soundtrack, als es bei uns in der PAL-Version und neueren Fassungen der Fall war. Als Grund dafür wurde lange Zeit angenommen, dass das mit Beschwerden muslimischer Menschen zu tun hat, es kann aber gar nicht sein.

Darum hat Nintendo den Feuertempel-Song aus Zelda OoT geändert

Eins nach dem anderen: Ja, es gibt verschiedene Versionen des Feuertempel-Songs aus Zelda: Ocarina of Time. In den allerersten Versionen waren im Hintergrund religiöse Gesänge aus dem Islam zu hören. In späteren Fassungen wurde dieser Gesang durch andere, nicht religiöse und anders klingende Choräle ersetzt.

1:38 Zelda: Ocarina of Time - Erster Teaser bestätigt das Remake für Nintendo Switch 2

Lange Zeit wurde angenommen (und es steht auch noch an manchen Stellen im Internet), dass Ocarina of Time zunächst mit den islamischen Gesängen veröffentlicht wurde und der Backlash dann zu der neuen, überarbeiteten Version geführt hat.

Aber das kann nicht sein. Denn die Änderungen und neuen Versionen wurden allesamt noch angefertigt, bevor das Spiel überhaupt veröffentlicht worden war. Das heißt, dass es keine Beschwerden muslimischer Spieler gegeben haben kann – niemand hatte den Gesang im Spiel vor der Änderung hören können, weil es einfach noch nicht erschienen war.

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Die Änderung wurde aber offenbar sehr kurz vor der Veröffentlichung von Zelda: Ocarina of Time in Auftrag gegeben, so dass die ersten N64-Cartridges zu diesem Zeitpunkt bereits produziert worden waren (und eben noch die alte Fassung enthielten). So kommt es dazu, dass bei einigen NTSC-Modulen noch der alte Feuertempel-Track zu hören ist.

Habt ihr eine PAL-Version (also ein Spielmodul vom europäischen oder australischen Markt), dürftet ihr eigentlich auf gar keinen Fall mehr in den Genuss des ursprünglichen Sounds mehr kommen. Es gibt aber durchaus Stimmen im Netz, die genau darauf beharren.

Der Song ist laut Thomas Game Docs außerdem aber trotzdem noch auf dem Ocarina of Time-Soundtrack zu hören, und zwar in stark abgewandelter Form als Schattentempel-Theme. Das dürfte aber wirklich kaum jemand noch so erkennen.

Warum hat Nintendo den Track dann geändert? Es war den Menschen hinter Zelda OoT zunächst wohl einfach nicht klar, dass es sich bei den Gesängen um irgendetwas Religiöses handelte. Um mögliche Unannehmlichkeiten und Referenzen auf echte Religionen zu vermeiden, wurde das Stück dann angepasst.

Habt ihr das Original mit den religiösen Gesängen gespielt?