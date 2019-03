Octopath Traveler - Bekommt ein Prequel - aber nicht für die Switch

Im letzten Jahr sorgte das Rollenspiel Octopath Traveler auf der Switch für Furore, wurde von Kritikern und Fans gelobt und sackte auch bei uns eine sehr gute 85er-Testwertung ein.

Jetzt hat Square Enix etwas überraschend ein Prequel für das Rollenspiel angekündigt. Octopath Traveler: Champions of the Continent spielt zeitlich vor den Geschehnissen des Switch-Abenteuers und soll 2019 erscheinen - vermutlich zunächst nur in Japan.

Der Haken allerdings: Champions of the Continent wird nicht auf Nintendos Hybrid-Konsole veröffentlicht, sondern erscheint ausschließlich für Mobilgeräte (iOS und Android). Laut Ankündigung soll es ein "Free2Play Single Player RPG" sein und unter anderem folgende Features bieten:

Das bietet das Mobile-Octopath:

Ähnlicher Grafikstil wie das Switch-RPG

Party für bis zu acht Charaktere

Kommando-basierte Kämpfe

Wisch-Steuerung

Schauplatz ist der Kontinent "Orsterra"

Hauptprotagonist ist der "Chosen One"

Jeder Charakter hat unterschiedliche Fähigkeiten

Eine Trial-Version soll bereits Mitte März ausprobiert werden können, auch das wird voraussichtlich erstmal nur für Japan gelten.

Das nächste Konsolen-Octopath hat Square trotz der Mobile-Ankündigung nicht vergessen, dieses würde laut Statement allerdings "noch ein wenig länger" dauern.

Was sagt ihr zur Mobile-Ankündigung?