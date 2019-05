Final Fantasy 6 - So fantastisch könnte ein Remake aussehen

Erste vergangene Woche haben wir neue Informationen zum Remake von Final Fantasy VII erhalten. Nachdem es um das Spiel lange still war und sich Fans bereits Sorgen um den aktuellen Entwicklungsstand gemacht haben, sieht der neue Trailer tatsächlich sehr vielversprechend aus und bietet in puncto Grafik im Vergleich zu den letzten Bildern aus dem Jahr 2015 nochmal einen Schritt nach vorn. Lediglich das nach wie vor geplante Episodenformat macht einigen Spielern Kopfzerbrechen.

Ein weiteres Remake, dass sich Fans der JRPG-Reihe bereits seit Jahren wünschen, ist das zum SNES-Klassiker aus dem Jahr 1994. Die Rede ist natürlich von Final Fantasy 6.

Mit der Power der Unreal Engine 4 hat Twitter-Nutzer retrorebuild einen kleinen Teil des Intros nachgebaut. Falls ihr beim Anblick der Szene denkt "Mensch, das kommt mir aber alles sehr, sehr bekannt vor", dann habt ihr wahrscheinlich Octopath Traveler auf der Nintendo Switch gespielt bzw. habt euch über den künftigen PC-Port informiert.

Added some effects, DOF, Sprite Animation, Bloom, Vignette (not feeling the Vignette though).

Its still a little too blue, but here's an animated gif, to show it in motion.

Still a Work in Progress though.#UE4 #OctopathTraveler #FinalFantasy #gamedev #UnrealEngine pic.twitter.com/xwy6baD6z4