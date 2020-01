Nintendo feiert den Start von 2020 mit einer Neujahrsaktion im Nintendo Switch eShop. Wer über die Festtage hinweg seine alten Spiele durchgezockt hat, bekommt hier Nachschub.

Wo finde ich den Sale? Ihr könnt den eShop entweder im Browser oder direkt über eure Switch aufrufen.

Wie lange geht der Sale? Vom 02. bis zum 12. Januar.

Das sind die besten Angebote des Sales

Hier einige Spiele, die gerade im Angebot sind:

Weiterer Sale: Auch der alte Weihnachtssale ist teilweise noch bis zum 06. Januar 2020 gültig.

Welche Spiele lohnen sich?

Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals

Darum geht's: Dragon Quest 11 ist ein klassisches JRPG in dem ihr in der Rolle eines stummen Helden eine fantasievolle Welt bereist. Dabei trefft ihr auf viele Gefährten, die euch bei der Aufgabe, die Welt zu retten, unterstützen. Zudem nimmt die Geschichte im Verlauf auch immer düstere und anspruchsvollere Züge an.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr es liebt, viele Stunden in ein rundenbasiertes JRPG zu stecken. Mit einer Spielzeit von rund 80 bis 100 Stunden kann Dragon Quest 11 euch sehr lange unterhalten. Dazu dürfen Fans von Dragon Ball den unverwechselbaren Stil von Akira Toriyama bestaunen.

Das Spiel ist nichts für euch, wenn ... ihr mit dem klassischen, rundenbasierten Gameplay überhaupt nichts anfangen könnt. Das Kampfsystem verlangt von euch viel Geduld und einiges an Taktik ab. Dazu gesellt sich auch noch ein verhältnismäßig linearer Spielablauf.

Mehr Infos findet ihr in unserem Test zu Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals.

Octopath Traveler

Darum geht's: Im JRPG Octopath Traveler erlebt ihr nicht nur eine Story, sondern gleich acht. Jede der insgesamt acht Figuren bringt nämlich ihre eigene Heldengeschichte mit sich, die wir in der Kampagne in je vier Kapiteln erleben. Die innovative Erzählweise verbindet das Spiel mit einem ungewöhnlichen Mix aus HD-und Pixelgrafik, einem gelungenen, taktischen Kampfsystem und ganz viel JRPG-Charme der alten Schule.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr Fans klassischer JRPGs wie die frühen Final Fantasy-Ableger seid. Denn Octopath gelingt es eindrucksvoll, alte Genre-Tugenden mit frischen Ideen zu vereinen.

Das Spiel ist nichts für euch, wenn ... ihr mit der ungewöhnlichen Erzählweise nichts anfangen könnt und stattdessen lieber eine Geschichte erleben wollt. Für den Titel müsst ihr zudem jede Menge Zeit mitbringen – fürs Durchspielen braucht ihr rund 60 Stunden. Zeit, die nicht jeder aufbringen kann.

Mehr Infos findet ihr in unserem Test zu Octopath Traveler.

Ist für euch etwas im Sale dabei?