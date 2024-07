'Es wird weiteren großen Twist geben': One Piece-Editor verrät, dass uns mehr als eine Überraschung am Ende des Egghead-Arcs erwartet

Laut Odas Editor erwartet uns ein großer Twist im Finale des Egghead-Arcs. Wir sind gespannt, was er genau damit meint.

Mit dem Egghead-Arc befindet sich One Piece nach über 20 Jahren am Beginn seiner finalen Saga. Ruffy und die Strohhutpiraten haben sich neuen alten Bösewichten gestellt, einiges über die Geschichte ihrer Welt erfahren und sind nun bereit für den Aufbruch in den nächsten Arc – doch bevor dies geschieht, erwartet uns wohl noch ein Knüller.

Laut Odas Editor erwartet uns ein „großer Twist“

Auf X, ehemals Twitter, teilt Artur von Library of Ohara eine Nachricht von Eiichirō Odas Editor, Kaito Anayama:

Übersetzt bedeutet die Nachricht Folgendes:

„Es wurde gesagt, dass Egghead mit einem großen Vorfall enden würde. Es wird jedoch noch einen weiteren großen Twist geben. Ich werde nichts mehr sagen, denn sonst löschen sie mich aus lol.“ Kaito Anayama, Editor von Eiichirō Oda, über “newworldartur“ auf X, ehemals Twitter

Auch wenn sich der Anime von One Piece noch nicht allzu lange im Egghead-Arc befindet, sieht es beim Manga mittlerweile anders aus. Die Auseinandersetzung zwischen Ruffy und den aktuellen Antagonist*innen nähert sich langsam aber sicher ihrem Ende und wir erwarten schon den nächsten Arc – blicken nun aber mit den Worten von Anayama im Kopf gespannt auf die Auflösung des Egghead-Arcs.

Auch wenn wir wahrscheinlich im Manga nicht mehr viel vom Egghead-Arc vor uns haben, sieht das beim Anime anders aus. Hier könnt ihr einen Blick darauf erhaschen:

0:30 One Piece - So sieht der neue Egghead Arc im Anime aus

Ohne auf die Details einzugehen und um Spoiler zu vermeiden, erwarten wir, dass Ruffy in seinem nächsten Reiseziel einem alten Bekannten endlich begegnet. Das wären jedoch schon Inhalte für den nächsten Arc. Gegen Ende der aktuellen Begebenheiten können wir uns vorstellen, dass noch so manche Bösewichte mitmischen und mit einem überraschenden Auftritt die Karten neu mischen könnten. Wir würden andererseits auch endlich gerne erfahren, was es mit dem "D." auf sich hat.

Es bleibt uns jetzt gerade nur übrig, auf die nächsten One-Piece-Kapitel zu warten und bis dahin Odas Werk zu vertrauen.

Was denkt ihr, was uns am Ende des Egghead-Arcs erwarten wird?