"Dachte für eine Sekunde, es sei Berserk!" Dieser alter One Piece-Film gilt als der gruseligste und unheimlichste Film der Reihe und ihr kennt ihn vielleicht gar nicht

Die beliebte Anime- und Manga-Serie One Piece von Eiichiro Oda hat seit ihrem Erscheinen Fans auf der ganzen Welt begeistert und zählt heute zu den erfolgreichsten Reihen aller Zeiten. Mit über 1135 Kapiteln und 1122 Episoden gilt die beliebte Shonen-Serie als großer Meilenstein und Serien-Gigant in der Community.

Neben der Anime-Serie, dem Manga und einigen Videospielen gibt es auch Filme zu One Piece. Oft bleibt die abenteuerliche und actionreiche Piraten-Atmosphäre der Strohhüte in den Filmen erhalten - doch es gibt eine Ausnahme, die den Fans eine ganz andere Seite von One Piece gezeigt hat!

“One Piece: Baron Omatsuri und die geheimnisvolle Insel” ist ein One Piece-Film, der Fans eher mit Horror erfüllt hat und als unheimlichster Film der Serie bekannt ist.

Ein One Piece-Horrorfilm, der unerwartet düster und schaurig ist

One Piece: Baron Omatsuri und die geheimnisvolle Insel stammt aus dem Jahr 2005 und war der sechste Kinofilm der One Piece-Reihe. Zu diesem Zeitpunkt war Eiichiro Oda noch nicht bei den Drehbuch-Arbeiten der Filme involviert. Beim sechsten One Piece-Film schrieb stattdessen Masahiro Ito das Skript, was dazu führte, dass der Film diese einzigartige, für One Piece ungewöhnliche Horror-Atmosphäre hat.

Wichtige Anmerkung: Der Drehbuchautor Masahiro Ito ist nicht zu verwechseln mit dem Game-Designer Masahiro Ito, der an Silent Hill gearbeitet hat.

Worum geht es in One Piece: Baron Omatsuri und die geheimnisvolle Insel? Im sechsten One Piece-Film geht es um einen gewissen Baron namens Omatsuri, der die Strohhüte auf seine Urlaubsinsel auf der Grand Line eingeladen hat. Da Ruffy und seine Crewmitglieder einen Tapetenwechsel und etwas Erholung gebrauchen können, kommen sie der Einladung nach.

Auf der Insel angekommen stellt sich jedoch heraus, dass die Strohhüte sich erst einer Reihe “höllischen” Tests unterziehen müssen, um die vielen Vorzüge der Insel beanspruchen zu können. Obwohl Ruffy ohne zu zögern einwilligt, ahnt er nicht, welche dunklen Absichten der Baron hegt und was er genau mit den Strohhüten vorhat.

One Piece: Baron Omatsuri und die geheimnisvolle Insel ist aufgrund seiner Darstellung von ernsten Thematiken wie Tod, Kummer, Gnade und Aufopferung, die mit einer unheimlichen Atmosphäre unterlegt sind, bei Fans eher als der One Piece-Horrorfilm bekannt.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten wird ein Ausschnitt aus dem Film gezeigt. Solltet ihr ihn also noch nicht gesehen haben und nachholen wollen, wird auch eine Schlüsselszene vorweggenommen.

Nach 10 Jahren immer noch ein Thema in der Community, das einige vergessen hatten

One Piece-Fan und X-Nutzer*in @peronyawns veröffentlichte vor ein paar Tagen einen Ausschnitt aus dem Film, der uns nochmal daran erinnert, dass One Piece gar nicht so weit weg vom Horror-Genre ist, wie vielleicht gedacht.

Der Ausschnitt zeigt eine Konfrontation zwischen Ruffy und dem Hauptantagonisten des Films. Die gesamte Atmosphäre wirkt durch die verzerrte Musik im Hintergrund, das unheimliche Geräusch der schwebenden Pfeile und den blutroten Mond am Horizont sehr gruselig.

Die folgende Szene ist vielen Fans besonders im Gedächtnis geblieben, da sie von einigen als albtraumhaft oder sogar verstörend beschrieben wird: Aus der geheimnisvollen Blume des Barons tauchen die Körper der übrigen Strohhut-Mitglieder auf, die fast organisch miteinander verschmolzen zu sein scheinen.

Unter dem Beitrag häufen sich die Kommentare über den nahezu vergessenen One Piece-Horrorfilm und Fans teilen ihre Erlebnisse von damals, als sie ihn zum ersten Mal geschaut haben. Wir haben euch einige Kommentare aus der Community herausgesucht:

“Der sechste Film ist einer der schaurigsten One Piece-Filme. Es ist so gut und emotional, wie Ruffy versucht, seine Crew zu retten, aber Omatsuris Pflanze ist verdammt gruselig.” Von @Lordi_90

“Die einzige Zeit, als Ruffy erlebt hat, wie es ist, in der Hölle zu sein.” Von @NomarzMeph

“Der Mist war so verstörend. Ich erinnere mich noch daran, es als Kind angeschaut zu haben und ich habe danach meine Liebe zu One Piece hinterfragt.” Von @yujinrei_

Hier könnt ihr den One Piece-Horrorfilm anschauen

One Piece: Baron Omatsuri und die geheimnisvolle Insel ist aktuell nur auf ADN (Anime Digital Network) verfügbar und hat eine Spielfilmlänge von 91 Minuten. Der Film unterstützt deutsche Untertitel mit japanischer Originalsynchro.

Habt ihr den sechsten Film von One Piece angeschaut und welcher One Piece-Film ist euer Favorit?