77 Zoll OLED-Gigant mit 144Hz jetzt zum Bestpreis bei Amazon

Heimkino-Upgrade zum Sparpreis: Sichert euch den Samsung S90F in gigantischen 77 Zoll jetzt im Amazon-Angebot und erlebt High-End-OLED-Qualität sowie 144Hz-Gaming zum aktuellen Bestpreis.

Wer von euch starrt nicht auch manchmal auf seine alte 55-Zoll-Mühle und denkt sich: "Wars das schon"? Ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen: Ja, da geht definitiv noch was! Letztes Jahr habe ich selbst den Schritt gewagt und bin auf einen 75-Zöller umgestiegen. Und was soll ich sagen? Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht mit einem Grinsen im Wohnzimmer stehe. Wenn ihr dieses Gefühl auch wollt, dann ist der Samsung OLED 4K S90F in der gigantischen 77-Zoll-Variante aktuell euer Ticket in die Heimkino-Oberklasse – vor allem, weil er bei Amazon gerade so günstig wie nie zuvor zu haben ist.

Warum Größe eben doch entscheidend ist: Das 77-Zoll-Erlebnis mit purer OLED-Bildbrillanz

Maximale Immersion beim Zocken: Der Samsung S90F liefert dank 144Hz-Bildwiederholrate butterweiche Animationen!

Wenn ihr einmal auf 77 Zoll (das sind satte 195 cm Bildschirmdiagonale!) gezockt oder einen Blockbuster geschaut habt, gibt es kein Zurück mehr. Es ist dieses fast schon "bewusstseinsverändernde" Feeling, bei dem es sich so anfühlt, als würde man selbst im Bildschirm verschwinden. Der Samsung S90F reizt das OLED-Panel dabei voll aus: Dank OLED HDR+ und den selbstleuchtenden Pixeln habt ihr hier kein nerviges Hintergrundleuchten ("Blooming") mehr. Schwarz ist hier wirklich Schwarz, nicht Dunkelgrau. Das sorgt für einen Kontrast, der eure Augen förmlich verwöhnt. Wenn in Star Wars & Co. die Sterne vor dem pechschwarzen Nichts funkeln, wisst ihr genau, wovon ich rede.

Gaming ohne Kompromisse: 144Hz und pure Geschwindigkeit

Jetzt mal Butter bei die Fische: Viele von euch wollen nicht nur Filme schauen, sondern auch die Konsole oder den PC glühen lassen. Und genau hier spielt der S90F seine größten Trümpfe aus. Mit dem Motion Xcelerator bietet das Gerät eine Bildwiederholrate von bis zu 144 Hz in 4K. Das ist ein Wert, den man sonst eher von dedizierten Gaming-Monitoren kennt.

Der entscheidende Vorteil im Multiplayer: Mit dem Motion Xcelerator und 144Hz behaltet ihr auch in hektischen Gefechten stets die volle Kontrolle und Übersicht.

Für euch bedeutet das: Egal wie schnell ihr euch in Call of Duty um die eigene Achse dreht oder wie rasant ihr in Forza durch die Kurven driftet – das Bild bleibt stabil, scharf und absolut flüssig. Die geringe Eingabeverzögerung (Input Lag) sorgt dafür, dass eure Befehle am Controller ohne spürbare Verzögerung auf dem riesigen Screen landen. Das ist beim Zocken auf dieser Größe einfach ein Gamechanger.

Die Highlights des Samsung S90F auf einen Blick:

77 Zoll OLED-Panel: Absolute Farbtreue und tiefstes Schwarz dank selbstleuchtender Pixel.

Absolute Farbtreue und tiefstes Schwarz dank selbstleuchtender Pixel. Neural Quantum 4K Gen3 Prozessor: Intelligentes Upscaling für maximale Schärfe bei jedem Inhalt.

Intelligentes Upscaling für maximale Schärfe bei jedem Inhalt. 144Hz Bildwiederholrate: Ultra-flüssiges Gaming und flüssige Bewegungen bei Sportübertragungen.

Ultra-flüssiges Gaming und flüssige Bewegungen bei Sportübertragungen. Motion Xcelerator: Minimale Verzögerung und keine Ruckler in schnellen Actionszenen.

Minimale Verzögerung und keine Ruckler in schnellen Actionszenen. Dolby Atmos & AI Sound: Immersiver 3D-Klang direkt aus dem TV-Gehäuse.

Immersiver 3D-Klang direkt aus dem TV-Gehäuse. LaserSlim Design: Unglaublich dünnes Gehäuse, das trotz der Größe elegant wirkt.

Unglaublich dünnes Gehäuse, das trotz der Größe elegant wirkt. Smart Hub: Schneller Zugriff auf alle Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+ und Co.

Jetzt zuschlagen oder warten?

Ich sage es euch, wie es ist: Der Umstieg auf ein Großformat wie 77 Zoll verändert die Art, wie ihr Medien konsumiert. Es ist nicht mehr nur "Fernsehen", es ist ein echtes Event. Da der Samsung S90F gerade im Amazon-Angebot zum Bestpreis verfügbar ist, ist jetzt der beste Zeitpunkt für ein Upgrade. Ihr bekommt hier ein modernes OLED-Panel, haufenweise Gaming-Features und eine Bildqualität, die euch jeden Abend aufs Neue vom Sessel hauen wird – genau wie es bei mir seit meinem Umstieg der Fall ist.

