Beliebtes Fußball-Actionspiel jetzt überraschend gratis auf PS5 - 13.496 positive Steam-Bewertungen

Der Steam Hit Omega Strikers ist jetzt auch kostenlos auf PlayStation 5 verfügbar.

Ihr habt Lust auf einen Sporttitel, aber wollt euch nicht mit einer Simulation à la FIFA zufrieden geben? Dann hergehört: Ab sofort gibt's ein kostenloses Spiel auf PS5, das komplett auf absurde Action setzt und bereits auf Steam etliche Spieler und Spielerinnen begeistern konnte.



Um dieses Spiel geht's: Gemeint ist Omega Strikers, das ihr jetzt als Free2Play-Spiel für PS5 aus dem PS Store laden könnt.

Die Eckdaten:

Omega Strikers für PS5

Release: seit 2. Mai 2023 kostenlos im PS Store erhältlich

seit 2. Mai 2023 kostenlos im PS Store erhältlich Genre : Action

: Action Modus: Online-Multiplayer mit 6 Spieler*innen (3vs3)

Online-Multiplayer mit 6 Spieler*innen (3vs3) Microtransaktionen: Ja - optionale Ingame-Käufe

Ja - optionale Ingame-Käufe Sprache: Deutsche Texte, englische oder japanische Sprachausgabe

Benötige ich PS Plus zum Spielen? Nein, ein Abo ist nicht erforderlich. Allerdings: Seid ihr PS Plus-Mitglied, dann werden euch sofort alle Charaktere freigeschaltet. Ohne Abo müsst ihr weitere Figuren via Ingame-Käufe freischalten.

Einen ersten Eindruck vom Gameplay liefert der untere Trailer:

0:56 Omega Strikers - Das Anime-Fußballspiel im Launch-Trailer für PS5

Auf welchen Plattformen gibt's Omega Strikers außerdem? Das Spiel ist zudem für PC, Nintendo Switch, iOS und Android erhältlich. Versionen für PS4, Xbox Series X/S und Xbox One sind laut Entwicklerstudio Odyssey Interactive geplant.

So spielt sich Omega Strikers

Omega Strikers erinnert auf den ersten Blick sofort ans actiongeladene Nintendo-Fußballspiel Mario Strikers, ist streng genommen aber eher ein Mix aus Fußball und Air Hockey.

Gespielt wird online in kurzen, knackigen 3vs3-Mulitplayer-Matches. Euer simples Ziel: Mehr Tore zu erzielen als das gegnerische Team.

Dabei wählt ihr einen von über 15 Charakteren, die allesamt über Spezialattacken verfügen: So könnt ihr beispielsweise Tofu oder Schleim werfen und mit einem Raketenboost über die Map brausen, um an euren Gegnern vorbeizuziehen.

Blitzschnelle Action steht also im Fokus von Omega Strikers. Und ja, es ist sogar möglich, den Torwart zu töten: "Es ist kein echtes Fußball, wenn du nicht den Goalie abmurksen kannst", schreibt User*in "Faraway" auf Steam.

Bereits auf Steam ein Hit

Die seit dem 27. April 2023 erhältliche PC-Vollversion von Omega Strikers hat auf Steam bereits über 13.000 positive Bewertungen hervorgebracht und sich damit als echter Überraschungshit gemausert. Mitglied RamenRonin schreibt dazu beispielsweise:

"Es ist wie eine Art MOBA, aber ohne das Zeug, das ich an MOBAS hasse. Dinge wie ausufernd lange Matches und Farming, das mich nervt. All das gibt es hier nicht. Es geht nur darum, den Ball zu kicken, den Feind von der Kante zu kicken und lustige Emotes zu spammen, und wieder von vorn. Und Charakter- Design sowie Stil sind on point".

Werdet ihr Omega Strikers spielen?