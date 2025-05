Cozy-RPG im feudalen Japan: Tales of Seikyu kündigt Releasetermin an und schon diesen Monat geht's los

Die kommende Lebenssimulation Tales of Seikyu hat einen Starttermin für den Early Access.

Wenn ihr Farming in Spielen wie Animal Crossing oder Stardew Valley mögt, euch diese Titel aber insgesamt eher zu gemächlich sind, dann könnte der Lifesim-RPG-Mix Tales of Seikyu vielleicht etwas für euch sein. Nun gibt es auch einen Release-Termin für den Early Access.

Wann erscheint Tales of Seikyu?

Los geht es am 21. Mai 2025 im Early Access auf Steam. Erstmal kommen also nur PC-Fans dazu, die frühe Version des Spiels auszuprobieren.



Entwickler ACE Entertainment hat auch Konsolenversionen für Nintendo Switch, PS5 und Xbox Series X/S angekündigt. Die gibt es planmäßig aber erst, wenn der Titel später als Vollversion erscheint.



Schaut euch am besten hier den Trailer an, um einen Eindruck vom Spiel zu bekommen:

1:26 Tales of Seikyu: Neuer Trailer bestätigt den Start der Early Access-Version auf Steam

Autoplay

Was ist Tales of Seikyu?

In Tales of Seikyu landet ihr auf der namensgebenden Open-World-Insel, die an das feudale Japan angelehnt ist. Ihr übernehmt eine alte Farm und baut sie im Laufe des Spiels wieder auf. Dabei erwarten euch viele bekannte Gameplay-Elemente aus anderen Cozy Games aus dem Farming- und Lifesim-Genre.

Neben Gartenarbeit und der Dekoration eures Grundstücks wird es genretypisch auch Freundschaften und Romanzen mit einer ganzen Reihe von Charakteren geben. Insgesamt soll es über 40 NPCs auf der Insel geben, von denen sich 14 für eine romantische Beziehung begeistern lassen.

Beim Erkunden der offenen Spielwelt sammelt ihr Ressourcen, baut über 40 Pflanzenarten auf eurem Hof an, kocht über 60 Gerichte und baut über 100 Möbel für euer Zuhause. Tiere dürft ihr natürlich auch halten.

Open World-Erkundung und Echtzeit-Kämpfe

Neben diesen bekannten Elementen will Tales of Seikyu Genre-Fans aber auch mit ein paar Besonderheiten abholen. Dazu gehört die Fähigkeit, euch in Yokai zu verwandeln, also Dämonen aus japanischer Folklore.

Je nachdem welche magische Form ihr annehmt, könnt ihr beispielsweise als Vogel-Yokai fliegen oder als Wasser-Yokai tiefe Gewässer erkunden. Im Laufe des Spiels sollt ihr immer mehr dieser Verwandlungen freischalten.

Außerdem kämpft ihr in actionlastigen Echtzeitgefechten gegen Monster, um Loot einzusacken. Ein allzu komplexes Kampfsystem solltet ihr vermutlich nicht erwarten. Das bisherige Gameplay erinnert eher an Hack-and-Slay-Action.

Falls diese Mischung spannend für euch klingt, können wir euch auch einen Blick auf das bald erscheinende Rune Factory: Guardians of Azuma empfehlen, das uns bei einem Anspielevent bereits gut gefallen hat und spielerisch in eine ähnliche Kerbe schlägt wie Tales of Seikyu. Mehr dazu erfahrt ihr in unserer Preview.

Darüber hinaus hat Entwickler ACE Entertainment noch weitere Features wie Angeln, Jahreszeiten, Haustiere und Festivals angekündigt. Den Anfang macht aber erstmal die Early Access-Version ab dem 21. Mai auf Steam.

Was denkt ihr: Schaut ihr direkt zum Early Access mal rein oder wartet ihr lieber auf die Vollversion von Tales of Seikyu?