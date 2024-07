Once Human: Release-Uhrzeit, Koop und alles Wichtige zum kostenlosen Survivalspiel

Once Human erscheint heute Nacht und hier erfahrt ihr alles Wichtige zum Release.

Das kostenlose Koop-Survivalspiel Once Human hat sich seit Veröffentlichung der Demo zu einem der meistgewünschten Spiele auf Steam gemausert. Jetzt steht der Release des MMOs auf PC, iOS und Android kurz bevor und wir bringen euch hier im Artikel nochmal auf den aktuellen Stand der Dinge.

Die Release-Uhrzeit von Once Human

Wann erscheint Once Human? Am 09. Juli

Am 09. Juli Um wieviel Uhr starten die Server? Um 23 Uhr deutscher Zeit

Wo kann ich Once Human spielen? Zum Release in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf PC und Mobile (iOS und Android). Ob Konsolenversionen zukünftig erscheinen, will Entwickler Starry Studio nach der Auswertung von Spieler-Feedback in den kommenden Wochen entscheiden.

Einen Trailer zum Spiel könnt ihr euch hier anschauen:

1:00 Once Human: Neues Koop-Survivalspiel verrät sein Release-Datum im Trailer

Once Human mit Freunden im Koop spielen

Once Human ist ein Survival-MMO samt Open World, das sowohl PvE- als auch PvP-Server bietet.

Wollt ihr zusammen spielen, müsst ihr euch zunächst auf einen Server einigen

Erstellt euren Charakter und schließt das Tutorial ab

Habt ihr das geschafft, navigiert zum Social-Hub im Menü

Im Social-Hub könnt ihr Freund*innen einladen

Seid ihr übrigens auf dem gleichen Server, befindet euch jedoch in einer anderen Spielwelt, könnt ihr sie über Teleportationstürme wechseln.

Hier noch ein paar Bilder aus dem Spiel:

Rewards, die ihr aktuell abstauben könnt

Aktuell könnt ihr durch drei Aktionen Ingame-Rewards zu Once Human abstauben:

Registriert euch vor Start des Spiels auf der offiziellen Website

Loggt euch an drei Samstagen hintereinander ins Spiel ein und absolviert Aufgaben

Ladet Freund*innen ins Spiel ein und absolviert gemeinsam Aufgaben

Dann könnt ihr folgende Belohnungen einsacken:

Das erwartet euch in Once Human

Once Human wirft euch als sogenannter Verbliebener in eine postapokalyptische Spielwelt, die von mysteriösem kosmischen Horror heimgesucht wurde. In der Open World erwartet euch ein Mix aus Third-Person-Shooter und Survival-Spiel, in dem ihr um zu überleben Ressourcen sammeln und eine Basis errichten müsst. Allein oder zusammen mit euren Freund*innen könnt ihr euch zudem unterschiedlichen Fraktionen anschließen.

Once Human ist kostenlos und setzt zur Refinanzierung auf einen Ingame-Shop. Ob der ausschließlich auf kosmetische Items setzt oder auch Pay2Win beinhaltet, wird der Release zeigen.

Werdet ihr euch Once Human anschauen und falls ihr schon die Demo gezockt habt, wie war euer Ersteindruck?