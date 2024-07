Das abgedrehte Survival-Game Once Human ist da - 4 Gründe, warum ihr es spielen solltet

Was ist Once Human überhaupt? Once Human ist ein frisch erschienenes Free-2-Play Survival-Spiel mit Sandbox-Gameplay vom Entwickler Starry Studio. Der Release war am 09. Juli 2024 auf Steam. Bereits die Demo war bei Fans des Survival-Genres ein großer Erfolg und der Erscheinungstermin wurde hart herbeigesehnt.

Zusammen oder gegen andere Mitspieler steht das Überleben in einer postapokalyptischen Welt. Die Apokalypse ist dieses Mal aber nicht der übliche Kram à la Zombies, Viren, Klimakollaps oder Atomkrieg.

Vielmehr verwandelte eine Alien-Substanz, genannt Stardust, die meisten Lebewesen auf unserem Planeten in Monster, verleiht ihnen aber auch übernatürliche Kräfte. Ihr trefft also im Spiel auf äußerst verrückte Dinge und eure Spielfigur ist - wie im Namen des Spiels schon angedeutet - nicht mehr ganz menschlich.

Kasten - Ist Only Human Pay2Win? Ihr könnt Once Human kostenlos auf Steam herunterladen und spielen. Freilich gibt es einen Shop im Spiel, über den ihr echtes Geld ausgeben könnt. Doch wer Pay2Win befürchtet, kann beruhigt sein. Es gibt nur rein kosmetische Käufe, der Shop im Spiel bietet nur Skins an. Ausrüstung bekommt ihr ausschließlich durch Anstrengungen im Spiel, wobei seltene Gold-Tier-Items durch kontinuierliches Spielen erhalten werden. Waffenblaupausen bekommt ihr nur durch Gacha-Ziehungen im Spiel, wobei Gacha-Gegenstände nur durch aktive Teilnahme am Spiel und nicht durch direkte Käufe erworben werden. Eure Pets in Once Human könnt ihr durch Erforschung der offenen Welt bekommen, ohne dass ihr echtes Geld ausgeben müsst.

Diese 4 Features von Once Human dürfen sich Survival-Fans nicht entgehen lassen

Survival-Games in offenen Welten haben viel gemeinsam. Man startet quasi nackt und muss sich selbst primitivste Lebensgrundlagen erstmal mühselig zusammen fummeln.

Ob gemeinsam gegen Monster oder andere Spieler im PvP: Action steht in Once Human an der Tagesordnung.

Doch von diesen Basics abgesehen bietet Once Human ein paar abgedrehte und originelle Neuerungen, die das Genre auf den Kopf stellen.

Die Welt ist total verrückt

In Once Human bekommt ihr nicht eure 08/15-Apokalypse. Denn die Welt ist nicht nur in ihrer bekannten Form untergegangen, sie hat sich massiv verändert. Nichts ist mehr, wie es war. Daher rennen unter anderem komische Leute herum, die statt eines Kopfes einen TV-Bildschirm zwischen den Schultern haben.

Kämpfe gegen krasse Bossmonster sind in der abgedrehten Welt von Once Human besonders episch.

Wieder andere Kreaturen sind Monster-Schulbusse, Lamas mit Sonnenbrillen, Männchen aus Papier oder wahrhaft gigantische Katzen! Diese sogenannten “Deviations” könnt ihr übrigens auch als Pets für euch gewinnen, aber dazu später mehr.

Ebenfalls bemerkenswert: Das Setting von Once Human ist kein tristes, graues Ödland, sondern eine bunte, vielfältige und lebendige Welt, in der ihr auch idyllische Häuser und Gärten findet. Wer also auf Abwechslung zum üblichen Genre-Einheitsbrei sucht, der wird hier definitiv fündig.

Erlebt großartige Grafik

Zu einem guten Spiel gehört auch eine immersive Atmosphäre, die euch in ihren Bann und damit geradewegs ins Spielgeschehen zieht. Das wiederum schafft Once Human meisterhaft, denn die Grafik und visuellen Effekte des Spiels sind auf der Höhe der Zeit und versprechen ein hohes Maß an Immersion.

Dank der großartigen Grafik von Once Human kommen solche gruseligen Szenen besonders eindrucksvoll rüber.

Das wird vor allem deutlich, wenn die abgedrehten und verrückten Dinge, die der Stardust auslöst, zum Tragen kommen. Den Moment, an dem sich plötzlich ein riesiger Bus auf ekligen Menschenhänden erhebt und auf euch losgeht, werdet ihr wahrscheinlich nie mehr vergessen.

Riesige offene Welt voller Möglichkeiten

Die Welt von Once Human ist voller Gefahren und Feinden. Doch neben den Kämpfen bekommt ihr diverse verschiedenen Survival-Features geboten, die euren Überlebenskampf aufwerten:

Ihr baut euch eine eigene Basis und könnt diese sogar auf einem Pick-Up-Truck packen und damit herumbrausen.

Ihr erkundet die Umgebung und findet immer neue, wertvollere Ressourcen. Damit baut ihr dann bisher ungeahnte Bauwerke und schaltet Funktionen frei

Jagen und Angeln sind ebenfalls möglich; sucht in der offenen Welt nach guten Jagd- und Fischgründen.

Um besondere Belohnungen und Fähigkeiten freizuschalten, müsst ihr nach Anomalien Ausschau halten und diese nutzen.

Wer zu faul zum Laufen ist, kann mit einem Motorrad flott durch Botanik flitzen.

Die schöne und manchmal schaurige Welt von Once Human ist gigantisch und bietet viel Raum zum Erkunden.

Das alles klappt besonders gut im Team und gemeinsam baut ihr besser und könnt dann gemeinsam entspannen, tanzen oder launige Selfies mit erlegter Beute machen.

Besondere, abgefahren Pets

Zusammen mit menschlichen Spielern könnt ihr auch die schon erwähnten Deviations als Verbündete gewinnen. Die so gewonnenen “Pets” bauen dann für euch Materialien ab oder kümmern sich um eure Ernte.

In eurer Basis bekocht euch eines eurer Pets, hier ein riesiges Plüsch-Dino-Dingens.

Doch damit nicht genug, ihr könnt die Viecher auch für euch kochen und putzen lassen, mit ihnen gemütlich im Bett kuscheln oder mit ihnen eine zünftige Party feiern.

Die Pets sind aber nicht nur hilfreiche Party-Animals. Auch im Kampf zeigen diese Kreaturen, was sie in sich haben. Kommt es also hart auf hart, so lassen es die Deviations durchaus krachen und hauen eure Gegner ungespitzt in den Boden. All diese Features stellen sicher, dass Once Human ein großer Spaß für alle Survival-Fans ist. Ladet euch Once Human noch heute bei Steam, Epic oder der Homepage herunter und legt los. Es ist immerhin völlig kostenlos!