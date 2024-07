Once Human - Interaktive Map: Geniale Karte zeigt euch alle Waffen, Ressourcen, Siedlungen und mehr

In Once Human wartet eine riesige Open World-Map darauf, von euch erkundet zu werden.

Wer mit seinen Freund*innen angefangen hat, fleißig Once Human zu spielen, findet sich womöglich nicht direkt auf der großen Open World-Karte zurecht oder sucht nach bestimmten Dingen wie Truhen, Waffen-Accessoires, Teleportern, Siedlungen und mehr. Falls ihr keine Lust oder Zeit habt, die Welt auf eigene Faust abzugrasen oder etwas ganz bestimmtes möglichst schnell finden wollt, könnt ihr am besten eine interaktive Map konsultieren. Wir haben gleich zwei davon für euch.

Once Human: Diese interaktiven Maps liefern euch den idealen Überblick zur Survival-Open World

Was ist Once Human? Ein Survival-MMO, das in einer postapokalyptischen Zukunft spielt. Ihr bekommt es darin mit mysteriösen Anomalien, riesigen Gegnern und einer gigantischen Open World zu tun. Aber hier machen euch keine klasssischen Roboter oder Zombies das Leben schwer, sondern äußerst surreale Wesen, die früher mal Menschen, Haus- oder Plüschtiere gewesen sein müssen.

Genre : Survival-MMO

: Survival-MMO Release : 9. Juli 2024

: 9. Juli 2024 Plattformen : PC, iOS

: PC, iOS Preis: Free2Play, nur kosmetische Items im Shop, es gibt aber eine Gacha-Mechanik

Was finde ich wo? Es gibt jede Menge Zeug in Once Human zu entdecken. Ihr könnt beispielsweise eine richtig umfangreiche Basis bauen und braucht dafür natürlich Materialien. Wer will, kann sich auch dem Farming widmen und selbstverständlich findet ihr nicht nur Waffen, sondern auch noch Verbesserungen für sie in der Spielwelt. Dann wären da noch diverse Truhen, ingame-Währungen, Siedlungen und vieles mehr.

Abhilfe schaffen diese beiden interaktiven Maps: Sowohl MapGenie als auch DaOpa haben eine interaktive Map für Once Human zusammengeschustert. Darauf könnt ihr alles finden, was das Herz begehrt, in der Legende lassen sich die einzelnen Sachen an- und abschalten und selbstverständlich gibt es auch einen Zoom. Hier findet ihr die beiden Maps:

Was sind die Unterschiede? Beide Maps haben eine Suchleiste, in der ihr nach spezifischen Items suchen könnt, aber trotzdem gibt es ein paar Dinge, in denen sie sich unterscheiden. Die MapGenie-Map lässt sich beispielsweise feiner hineinzoomen und funktioniert smoother. Die DaOpa-Map zeigt dafür aber auch Nahrungs-Ressourcen an, die bei der MapGenie-Version fehlen (zumindest im Augenblick). Wollt ihr also viel Nahrung anbauen, solltet ihr die DaOpa-Map nutzen.

Wie gefällt euch Once Human und welche Map findet ihr besser? Oder verzichtet ihr generell lieber auf solche Hilfsmittel?