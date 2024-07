Once Human-Charakter löschen und Server wechseln: Mit diesem Trick klappt's

So könnt ihr aktuell euren Charakter in Once Human löschen.

Das Koop-Survivalspiel Once Human ist frisch erschienen und schickt euch mit eurem selbst gebastelten Charakter in eine albtraumhafte Welt voller kosmischem Horror. Viel schlimmer noch als monströse Gestalten ist es aber, wenn ihr mit dem Look, Namen oder Build eures Charakters nicht zufrieden seid.

Zwar ist es aktuell nicht einfach so im Spiel möglich, euren Charakter zu löschen und von vorne anzufangen, aber es gibt zumindest einen Trick, der als Notlösung fungiert.

Once Human: Charakter löschen – so geht's

Aktuell ist es nicht möglich, nach der Charaktererstellung eure Spielfigur zu löschen oder den gewählten Server zu wechseln. Das ist allerdings so gar nicht beabsichtigt, wie der offizielle Discord-Server von Once Human bestätigt hat (via EscapistMagazine).

Stattdessen ist ein technischer Bug dafür verantwortlich, dass ihr euren Spielercharakter aktuell nicht löschen könnt. Entsprechend ist die einfachste Lösung, wenn ihr mit eurer Spielfigur unzufrieden seid, einfach abzuwarten, bis das Problem behoben wurde.

Allerdings ist noch nicht ganz klar, wie lange das dauern wird. Wollt ihr auf keinen Fall so lange warten, gibt es immerhin eine Notlösung: Dafür müsst ihr allerdings einen komplett neuen Account für das Spiel anlegen.

Das ist ziemlich umständlich und sorgt dann auch dafür, dass ihr mit dem neuen Account keinen Zugriff auf etwaige Belohnungen wie Beta- oder Pre-Registration-Belohnungen habt.

Zumindest die kostenlosen Geschenkcodes könnt ihr aber in jedem Falle einlösen:

Mehr zu Once Human könnt ihr euch auch im unteren Trailer anschauen:

1:00 Once Human: Neues Koop-Survivalspiel verrät sein Release-Datum im Trailer

Server wechseln in Once Human

Ein ähnliches Problem gibt es aktuell bei der Serverwahl. Habt ihr versehentlich einen PvP- oder PvE-Server gewählt, könnt ihr ihn nicht mehr wechseln, sobald ihr euren Charakter erstellt und die erste Cutscene angeschaut habt.

Entsprechend solltet ihr ganz genau überprüfen, dass ihr den richtigen Server wählt, wenn ihr etwa mit Freund*innen zusammen spielen wollt. Ansonsten bleibt auch hier aktuell auch nur das Löschen und Anlegen eines neuen Accounts.