One Piece: Leaks zum Kapitel 1.169 rücken Aces Schicksal in Marineford in ein neues Licht - und für Rogers Crew ist es kein gutes

Der One Piece-Manga befindet sich noch immer in der Rückblende rund um die Geschehnisse der Riesen-Insel Elban – immerhin wird das kommende Kapitel 1.169 laut aktuellen Leaks weitere Wahrheiten enthüllen.

Die Community-Reaktionen entzünden sich allerdings an einem anderen Punkt, den die Vorschau deutlich macht: Aces Tod in Marineford hätte laut den kritischen Stimmen verhindert werden können.

Spoilerwarnung: In diesem Artikel gehen wir auf Inhalte des noch unveröffentlichten One Piece-Kapitels 1.169 ein. Der planmäßige Release erfolgt am 21. Dezember um 16 Uhr deutscher Zeit auf der Verlagswebseite Mangaplus Shueisha.

Wie viel wussten Rayleigh und Gaban?

Die wie gewohnt von pewpiece auf X verbreiteten Leaks zu One Piece-Kapitel 1.169 geben weitere Informationen rund um den Tod von Riesen-König Harald, der sich seit einiger Zeit mit dem geheimen Weltoberhaupt Imu verbündet hat.

Allerdings startet das Kapitel mit einem anderen Detail: Gaban erzählt Shanks, dass Monkey D. Garp ihm von Gol D. Rogers Sohn erzählt hat – also Puma D. Ace. Der Rotschopf freut sich darüber und meint, dass Ace damit so etwas wie einen kleinen Bruder hat; immerhin wurde auch Shanks quasi vom späteren Piratenkönig adoptiert.

An dieser Stelle fragen sich Fans: Warum haben weder Rayleigh noch Gaban, die beiden "Flügel des Piratenkönigs" eingegriffen, als der Sohn ihres Kapitäns auf Marineford zur Hinrichtung vorgeführt wurde?

Eine echte Begründung liefert zumindest Kapitel 1.169 nicht. Die Diskussion, warum sich Rayleigh nicht in die Schlacht von Marineford einmischte, um Ace zu retten, ist indes nicht neu. Schon seit fast einem Jahrzehnt streiten Fans in sozialen Medien über diesen Punkt.

Immerhin war damals der Tenor "Im Zweifel für den Angeklagten": Rayleigh hätte es ohnehin nicht mehr rechtzeitig auf Marineford geschafft – ganz davon abgesehen, dass der Vizekapitän der Roger-Crew von seiner Karriere "zurückgetreten" ist.

Wesentlich kritischer gehen die Fans aktuell mit Gaban um, dem vorgeworfen wird, nicht loyal gegenüber seinem vermeintlichen Freund Roger gehandelt zu haben. Allerdings sei auch hier gesagt, dass der Weg von Elban nach Marineford mutmaßlich zu weit gewesen wäre.

Shanks kommt in der Bewertung der Fans wesentlich glimpflicher davon. Schließlich hat man den Rothaarpiraten sowohl vor dem Marineford-Arc als auch zum Finale der Schlacht aktiv gesehen: Zunächst warnt Shanks Whitebeard (der damalige Kapitän von Ace) davor, dass sich Ruffys Bruder überhaupt auf die Jagd nach Blackbeard macht.

Dieses Duell verlor Ace bekanntermaßen, was überhaupt zu seiner Gefangennahme und anschließenden Hinrichtung geführt hat. Und auch wenn es zu spät war, um Rogers Sohn zu retten, tauchte Shanks immerhin noch auf Marineford selbst auf und erklärte die Schlacht für beendet.

Hätten Rayleigh und Gaban eurer Meinung nach vor der Schlacht von Marineford eingreifen sollen?